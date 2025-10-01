Streaming del Conicet: seguí la nueva transmisión en el mar de la Patagonia

Un equipo interdisciplinario del Conicet, junto a investigadores internacionales, inició una nueva campaña de exploración marina en el sur argentino. Desde ayer y hasta el 30 de octubre, el grupo recorrerá los cañones submarinos de Bahía Blanca, frente a la costa de Río Negro, y Almirante Brown, en la provincia de Chubut.
La campaña, que se extendió unos días por demoras administrativas y operativas, finalmente zarpará con un equipo de 25 especialistas. Entre ellos figuran investigadores del Servicio de Hidrografía Naval, CONICET, INIDEP, universidades argentinas y hasta organismos como la NASA y el CNES.
Durante un mes de navegación, los científicos recolectarán muestras de agua, sedimentos y organismos a distintas profundidades, además de desplegar robots submarinos y vehículos autónomos. Estos equipos permitirán observar directamente el fondo oceánico, medir parámetros claves.
Los resultados brindarán datos sobre el papel de los cañones y de la Corriente de Malvinas en la fertilización de las aguas del Atlántico Sur, un área determinante para la biodiversidad y la economía pesquera. El conocimiento obtenido contribuirá a la gestión sostenible de los recursos marinos y a la conservación de uno de los ecosistemas más productivos del planeta.
Uno de los aspectos más novedosos de la misión será la transmisión en vivo de las inmersiones y maniobras a través de YouTube y redes sociales. De esta manera, el público podrá ser testigo del trabajo de campo y de las imágenes inéditas de los cañones submarinos, un terreno prácticamente desconocido para la ciencia argentina.
Los resultados, aseguran los especialistas, no solo aportarán a la ciencia internacional sino que también serán claves para la gestión sostenible del Mar Argentino y la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.
Las transmisiones en vivo de la campaña estarán disponibles en el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute y en la cuenta de Instagram @ecosde2caniones, la cuenta oficial de la expedición, donde se compartirán imágenes y novedades de la travesía según avance el trabajo científico en la plataforma y cañones del Mar Argentino.