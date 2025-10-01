Alertan por un corte de luz de 6 horas en Plottier

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, informó a los usuarios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier que el domingo 5 de octubre, de 7 a 13, se realizará un corte programado de energía eléctrica. La medida se llevará a cabo con el fin de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en la estación transformadora Colonia Valentina.

La interrupción afectará el suministro eléctrico en toda la ciudad durante el horario indicado.

Los trabajos incluyen el mantenimiento integral del transformador de potencia TP1, así como pruebas en paralelo con el segundo transformador TP2 en distintos niveles de tensión. Estas acciones permitirán preparar el equipamiento para responder a futuras demandas y garantizar un suministro más seguro y confiable.

El EPEN solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso en que se verá interrumpido el servicio.