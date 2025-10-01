Tras superar un debut con complicaciones, Argentina se enfrenta desde las 20 a Australia por la segunda jornada del Mundial Sub-20 con el objetivo de una victoria que los clasifique a octavos de final, dependiendo del resultado entre Italia y Cuba en el turno previo. El partido se disputa en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y será transmitido a través de Telefé y DSports.

Tras la primera fecha del Grupo D, tanto el equipo de Diego Placente y la selección de Italia marchan en el primer puesto con 3 puntos. Es por eso que en el caso si la albiceleste podría meterse en octavos de ganar ante los oceánicos y que Cuba empate o pierda ante los europeos en el duelo que se jugará a las 17. Para el duelo, Argentina no contará con Santiago Fernández, expulsado ante los caribeños, mientras que el DT evalúa hacer algún cambio para administrar cargas: Valente Pierani, Tobías Andrada y Gianluca Prestianni podrían meterse en el once.

Qué dijo Placente

"Las sensaciones del primer partido fueron positivas, fue un partido muy cambiante y muy raro, en donde empezamos muy bien y después la expulsión nos complicó. En un principio habíamos planteado tener mucho la posesión, pero terminamos sacando otras facetas como la parte defensiva, y tuvimos carácter y personalidad”, dijo sobre el debut al sitio de la AFA. Sobre el encuentro de hoy, resaltó el trabajo del rival y el hecho de que llevan varios días de trabajo previo a la competencia: “Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo".

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino; Alejo Sarco.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré.

Estadio: Elías Figueroa Brander.

Árbitro: José Martía Sánchez (España).