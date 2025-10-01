Bullrich: “Pequeño J deberá pagar con todo el peso de la ley”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ofreció encabezó este miércoles una conferencia de prensa para dar detalles sobre la detención de prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela. En el encuentro también estuvieron presentes el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rollé; el jefe del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), Pascual Mario Bellizzi; y el director general de Cooperación Internacional (Interpol), Marcelo Fabián Chiappero.

Sobre Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, Bullrich aseguró: “De pequeño tiene poco y de asesino tiene mucho”. La ministra explicó que su captura fue posible gracias a la geolocalización de sus teléfonos, y destacó que la operación estaba cuidadosamente planificada para evitar cualquier frustración en el procedimiento. Según contó, el narco fue encontrado dentro de un camión de pescado, con recursos mínimos, lo que demuestra la atipicidad de la organización: “Sin dinero y con estructura precaria, pero brutal en lo que cometieron”.

Bullrich enfatizó que “Pequeño J deberá pagar con todo el peso de la ley” y anunció que solicitará a la provincia de Buenos Aires que adhiera a la ley contra el crimen organizado. Además, se refirió a los detenidos por encubrimiento, señalando que todos los involucrados en el crimen —desde quienes estuvieron presentes hasta los que observaron los hechos— deberían recibir la máxima condena bajo la nueva normativa antimafia.

La ministra concluyó destacando la importancia de la coordinación internacional y de las investigaciones para desarticular bandas criminales, subrayando que la nueva filosofía de la ley antimafia busca que cada participante de delitos violentos pague con severidad, reforzando el compromiso del Estado con la seguridad y la justicia.