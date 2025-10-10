Neuquén refuerza su compromiso con la limpieza: gran operativo nocturno en Mosconi

Neuquén volvió a desplegar un importante operativo nocturno de limpieza sobre la calle Mosconi (ex Ruta 22), en el tramo que va desde el puente carretero que conecta con Cipolletti hasta la calle Futaleufú, límite con Plottier. En total, se barrerán 13 kilómetros de una de las arterias más transitadas del Alto Valle.

El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert, destacó el operativo como “una carta de presentación” de la ciudad: “Cuando hablamos de una ciudad turística, tiene que ser una ciudad limpia. Para el que viene a pasear y para los que vivimos acá. Que disfrutemos de una arteria tan transitada, que esté limpia, que sea segura, y que el que pasa por acá diga: ‘Qué lindo Neuquén, qué limpio que está’”, expresó a Mejor Informado.

Este tipo de limpiezas profundas se realiza cada 30 o 45 días. El operativo incluye tareas de limpieza de guardarraíl, donde suele crecer maleza que da un aspecto descuidado, y también se retira gran cantidad de arena y piedra acumulada por el tránsito constante de camiones cargados con áridos.

“Esa acumulación puede ser muy peligrosa para motos o vehículos al frenar. Es una cuestión no sólo estética, sino también de seguridad vial”, explicó Haspert.

También se recolectan residuos que, en muchos casos, son arrojados desde los autos en movimiento. “Uno no puede creer que a esta altura haya personas que tiren botellas, latas o incluso botellas de vidrio por la ventanilla”, lamentó el funcionario.

A esto se suma la limpieza del sistema pluvial que recibe agua del área centro. “Si no lo limpiamos, todo ese residuo termina en la zona de Mosconi”, explicó.

Un trabajo en equipo

El operativo se realizó durante la madrugada, con 70 trabajadores y maquinaria vial especializada. El corte total de los cuatro carriles (ida y vuelta) permitió trabajar con seguridad, mientras el tránsito fue desviado por las colectoras.

“Este tipo de trabajos nocturnos nos permiten avanzar más rápido, con menos interferencia. Elegimos tres miércoles o jueves por mes, que suelen ser los días más tranquilos”, señaló Haspert.

Las tareas finalizaron a las 4 de la madrugada de este viernes, dejando la traza completamente limpia, segura y en condiciones para el tránsito diario.

Finalmente, Haspert pidió colaboración a quienes circulan por la zona durante estos operativos: “La recomendación para los conductores es que bajen la velocidad y circulen con precaución. Es fundamental para la seguridad de los trabajadores que hacen posible que Neuquén luzca cada día mejor”.