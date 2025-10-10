Gas por red para Moquehue: la obra que cambiará la vida de 500 familias

El Gobierno de la Provincia del Neuquén aprobó un aporte de capital de $4.700 millones a favor de Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima (Hidenesa). El objetivo es financiar la construcción de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la localidad de Moquehue, una obra que permitirá ampliar la cobertura del servicio en la región Centro Oeste neuquina.

El financiamiento fue establecido a través del Decreto 1233/25, correspondiente al expediente tramitado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales. La medida busca mejorar el acceso a la energía en localidades del interior provincial mediante infraestructura moderna y sustentable.

Detalles técnicos de la obra

Según informó Hidenesa, la nueva planta contará con:

Capacidad de almacenamiento: 98 metros cúbicos de GLP.

Red de distribución: 12.000 metros de extensión.

Usuarios beneficiados: 500 conexiones domiciliarias.

Sistema de vaporización: diseñado para garantizar presión y continuidad en el servicio.

La planta permitirá que Moquehue y su zona de influencia accedan a gas por red, reemplazando el actual sistema de garrafas y reduciendo los costos logísticos y ambientales del abastecimiento.

Optimización de recursos y reutilización de equipamiento

Para reducir plazos y costos de ejecución, Hidenesa trasladará seis tanques de almacenamiento desde Los Miches, que serán recertificados y reutilizados en la nueva planta. Además, se adquirirán seis tanques nuevos para completar la capacidad operativa.

Esta decisión permitirá acortar los tiempos de fabricación y poner en marcha el sistema antes de la próxima temporada invernal, maximizando la eficiencia de los recursos públicos.

Impacto regional y desarrollo local

La construcción de la planta de GLP en Moquehue forma parte del plan de obras energéticas con sentido federal impulsado por el Gobierno del Neuquén. El proyecto busca garantizar el acceso equitativo a los servicios esenciales, fomentar el arraigo poblacional y fortalecer las economías locales.