El Paso Internacional Cardenal Samoré volvió a registrar intensas demoras este viernes debido al elevado tránsito vehicular generado por el fin de semana largo. La fila de autos superaba los cuatro kilómetros, situación que generó malestar entre quienes intentaban cruzar hacia el país vecino.

El cruce, uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile en la región sur, se consolidó como una vía clave para el turismo y las compras transfronterizas. Durante los feriados, como el actual, el flujo de personas aumenta considerablemente, motivado por las diferencias de precios, la cercanía geográfica y el atractivo de destinos como Osorno y Puerto Varas.

Desde Gendarmería Nacional y Aduanas, informaron que el paso permanece abierto hasta las 19 y recordaron la importancia de planificar el viaje con antelación, considerando los tiempos de espera y el horario límite de cruce.

Asimismo, se recomendó a los viajeros llevar toda la documentación necesaria (DNI y, en caso de menores de edad, autorizaciones correspondientes) para evitar demoras adicionales.

Con el crecimiento del flujo turístico y comercial en la zona, las autoridades reiteraron que durante fines de semana largos es habitual que se produzcan demoras importantes. Por ello, se aconseja:

- Salir temprano para evitar las horas pico.

- Verificar el estado del paso a través de canales oficiales.

- Tener preparados los documentos antes de llegar al control fronterizo.

- Contar con combustible suficiente y prever alimentos o agua en caso de espera prolongada.

El Paso Cardenal Samoré sigue siendo una opción preferida por los argentinos para cruzar a Chile, pero el alto movimiento en fechas especiales exige mayor previsión y paciencia por parte de los viajeros.