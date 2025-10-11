Este sábado por la mañana, pasadas las 6:30, se registró un violento accidente sobre la avenida San Martín al 400 de Plaza Huincul. Un Volkswagen Gol Trend blanco impactó contra una luminaria. La violencia del impacto fue tal que el poste, de grandes dimensiones, fue arrancado de su base de cemento.

El vehículo quedó con su parte frontal completamente destruida, reflejo de la brusquedad del choque. Como consecuencia del siniestro, la luminaria quedó colgando y sostenida únicamente por los cables de electricidad, lo que generó una situación de alto riesgo para los peatones y automovilistas que circulaban por la zona en esos momentos. La escena obligó a desplegar un operativo de emergencia inmediato.

A pesar de la gravedad del hecho, el conductor sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital de Cutral Co, según informó Amadeo Noticias. La rápida asistencia médica y la intervención de los servicios de emergencia evitaron mayores complicaciones en un área que, a esa hora, al ser domingo, no registraba demasiado movimiento.

Trabajaron en el lugar efectivos policiales, quienes procedieron al desvío del tránsito, y Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, quienes se encargaron de asegurar la zona. Las autoridades policiales se encuentran investigando las causas del accidente, aunque no se descarta que el vehículo circulaba a una velocidad considerable al momento del impacto.