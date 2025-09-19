Un camionero de 33 años murió tras un vuelco en la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila

Una nueva tragedia golpea a las rutas neuquinas. Un camionero de 33 años murió este viernes a la mañana en la Ruta Nacional 237, a pocos kilómetros de Piedra del Águila, luego de protagonizar un fuerte vuelco con el vehículo que conducía.

El siniestro ocurrió pasadas las 9, cuando el camión que trasladaba cajones de frutas y verduras circulaba con destino a San Carlos de Bariloche. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, se despistó hacia la banquina y terminó cayendo por un barranco.

El impacto fue fatal y el hombre, único ocupante del rodado, murió en el lugar. Según trascendió, era oriundo de Bariloche y había viajado hasta la capital neuquina para cargar la mercadería.

En la zona trabajaron efectivos de Bomberos y personal de Tránsito de Piedra del Águila, además de Gendarmería Nacional. También se hicieron presentes peritos de Criminalística para establecer las circunstancias exactas del vuelco.

Las autoridades advirtieron a quienes circulan por la Ruta 237 que extremen la precaución, reduzcan la velocidad y mantengan la atención, dado que se trata de un corredor con tránsito intenso y sectores de montaña que exigen máxima responsabilidad al volante.