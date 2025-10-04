Vuelco en Piedra del Águila: dos personas hospitalizadas

Cerca del mediodía de este sábado, la Dirección de Tránsito fue informada sobre un incidente vehicular en el kilómetro 1398 de la Ruta Nacional 237, a la altura de Piedra del Águila.

De inmediato, desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad salió con una dotación compuesta por el Sargento Primero Ibarra, el Cabo Primero Espinoza, y cuatro bomberos voluntarios más.

Dos personas fueron asistidas y derivadas al hospital local

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un vehículo particular con dos personas involucradas. Ambas recibieron asistencia médica inmediata por parte del personal de salud presente y fueron trasladadas al Hospital de Piedra del Águila para una mejor evaluación.

Operativo conjunto entre Bomberos, Salud y Tránsito

Los Bomberos Voluntarios realizaron tareas de desconexión de batería, aseguramiento de la escena y prevención de nuevos riesgos.

El operativo se desarrolló en trabajo conjunto con el Hospital local y Tránsito Policial de Piedra del Águila, garantizando la seguridad en la zona y la asistencia a los afectados, hasta la vuelta a la base alrededor de las 14.