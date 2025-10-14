Los automovilistas siguen sumando problemas. Es que ahora, a la falta de insumos a nivel nacional para fabricar patentes, se sumó otra falencia. Se trata de la escasez de plásticos para emitir licencias de conducir, que ya se está notando.

Debido a esto el director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, explicó que los conductores pueden circular con la versión digital de su licencia a través de la app Mi Argentina, ya que la normativa vigente equipara ambos formatos. También reiteró que la escasez de plásticos y de chapas para las patentes afecta a todas las provincias.

Alfonso aclaró que la licencia de conducir digital tiene la misma validez legal que la física en todo el territorio argentino. La aclaración surgió por la falta de insumos que impide a los centros emisores de licencias de Neuquén entregar los plásticos correspondientes.

“El decreto 196 establece que las licencias en formato digital y físico tienen igual validez”, explicó Alfonso en diálogo con La Primera Mañana por AM550. “Esa validez se acredita a través de la app Mi Argentina, del mismo modo que el DNI digital”, agregó.

El funcionario señaló que el faltante de materiales proviene del ámbito nacional: “Hay un retraso en la firma de contratos y convenios con los prestadores encargados de proveer los insumos. Esto afecta no solo a Neuquén, sino a todo el país”. Además, atribuyó la demora a la transición y cambios de autoridades en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Tener la app 'Mi Argentina' actualizada

Desde la provincia, Alfonso indicó que se está notificando a los municipios y autoridades de control sobre la vigencia de la licencia digital, para evitar inconvenientes a los conductores. “Algunos controles aún siguen exigiendo la licencia física por desconocimiento, pero el decreto es claro y tiene alcance nacional”, aclaró.

El funcionario recomendó a los automovilistas mantener actualizada la app Mi Argentina y activar el modo viaje, una opción que genera un código QR válido por 24 horas, útil en zonas sin señal. “Ese código muestra la última actualización y permite comprobar la validez de la licencia incluso sin conexión”, detalló.

Respecto al faltante de chapas patentes, Alfonso reconoció que se trata de otro problema derivado de la escasez de insumos a nivel nacional. “Son situaciones que terminan perjudicando al usuario, que siempre busca circular en regla”, señaló.

Por último, informó que la provincia se mantiene en contacto permanente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para conocer cuándo se normalizará la entrega de plásticos. “Cuando tengamos novedades, lo haremos público inmediatamente, porque entendemos la preocupación de los conductores”, aseguró.

