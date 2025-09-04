Escándalo por licencias de conducir: “si hubiera podido tener una para manejar helicópteros, se la otorgaba”

La localidad de Zapala sigue indignada por el accionar del ahora extitular de la sede local de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se otorgó todas las categorías de licencias de conducir posibles, sin haber rendido exámenes ni abonado nada. De hecho, fue cesanteado y denunciado penalmente, porque hasta se había habilitado para manejar ambulancias a nivel federal.

“Si hubiera podido tener una licencia para manejar helicópteros, se la tramitaba” dijo, con ironía, Belén Aragón, la secretaria de Gobierno de la localidad, en diálogo con el programa “La Primera Mañana”, que se emite por AM550.

Sobre las acciones que desplegaron una vez detectada la irregularidad fue contundente. “Ya terminamos con todo el proceso administrativo que derivó en cesantía, y ayer, debido a esto, dejó de percibir su sueldo, porque antes no podíamos interrumpir sus haberes sin haber finalizado el sumario”.

Por lo demás remarcó que “sobre la presentación penal será la fiscalía la que deberá o no investigar el hecho, eso ya nos excede”.

Además aseguró que “elevamos lo ocurrido a la Agencia Nacional, recomendando que pida una auditoría sobre los dos años en los que este hombre estuvo a cargo. Porque hasta ahora no surgieron denuncias, pero habría que descartar otras posibles irregularidades, teniendo en cuenta que la sede tenía un radio de acción amplio, que incluía lugares como Bajada del Agrio, Los Catutos, etc” enumeró.

Por último marcó algunos datos que despertaron sospechas sobre el ex funcionario. “Constatamos que en la municipalidad empezó a trabajar en enero de 2012, y a los 6 meses, por resolución municipal, pasó a planta permanente, sin ingresar por concurso, como hubiera correspondido”.

¿Cómo fueron los hechos?

Cabe recordar que el agente, identificado como D.N.C, desempeñó su función entre julio de 2021 y julio de 2023. Como contaba con autorización como instructor habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pudo acceder a los sistemas oficiales y generar de manera irregular carnets a su nombre para vehículos de todas las categorías, incluyendo motos, maquinaria pesada y vehículos de emergencia.

La irregularidad fue detectada en febrero durante una actualización de los listados de choferes. Se descubrió que el empleado poseía licencias de las categorías A, B, C, D, E y G, lo que levantó sospechas inmediatas. Una investigación interna confirmó que había omitido los exámenes teóricos y prácticos, los cursos obligatorios, el psicofísico y el pago de aranceles correspondientes.

Tras este episodio, las autoridades aseguraron que reforzarán los controles internos, para evitar que situaciones de este tipo se repitan.

