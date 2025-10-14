Grave accidente en una obra: carpintero cayó desde un sexto piso

Un carpintero de 32 años cayó desde el sexto piso de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Pinar y Entre Ríos de la ciudad de Neuquén. El accidente ocurrió pasadas las 9:30 de este martes. El trabajador fue trasladado al Hospital Castro Rendón.

El obrero se encontraba realizando tareas de carpintería cuando, por causas aún bajo investigación, habría fallado el sistema de sujeción del arnés, según informó Canal 7. Esta situación derivó en una caída desde aproximadamente 25 metros de altura. A pesar del impacto, el hombre fue encontrado consciente, aunque con lesiones graves.

Los primeros en asistirlo fueron sus compañeros, quienes intentaron estabilizarlo y evitar que se moviera mientras esperaban la llegada del personal médico. Minutos después, una unidad del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) arribó al lugar, brindó atención primaria y trasladó al herido al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado bajo observación.

El estado de salud del trabajador es delicado, pero no se encontraría en riesgo vital. De acuerdo con fuentes médicas, presenta fracturas múltiples, una lesión severa en uno de sus brazos y diversos traumatismos producto del impacto. La policía confirmó que se abrió una investigación para determinar si existieron negligencias en las condiciones laborales o fallas en los equipos de seguridad.

Durante toda la mañana, la obra permaneció acordonada con presencia policial y tránsito restringido. El hecho despertó inquietud entre vecinos y trabajadores de la zona, quienes señalaron que los controles en obras de altura son insuficientes y que los accidentes de este tipo se repiten con frecuencia en la capital neuquina.