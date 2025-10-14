El cantante colombiano Carlos Vives expresó sentirse “el artista más afortunado y feliz del mundo” al participar en la premier del lanzamiento de “Somos Más”, la canción que identificará el Mundial de Fútbol 2026.

Este himno oficial, presentado por Telemundo, surge como una colaboración entre destacados artistas latinoamericanos: Carlos Vives, la estrella argentina Emilia, el puertorriqueño Wisin y el joven cantautor méxico-americano Xavi. La canción celebra la diversidad cultural y la pasión que rodea a uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

Francisco “Cisco” Suárez, vicepresidente ejecutivo de Primetime Unscripted & Specials de Telemundo, afirmó: “Al reunir a estos artistas de cuatro países vibrantes de América Latina, mostramos la riqueza y diversidad de la cultura latina mientras transmitimos un mensaje poderoso de unidad, paz y alegría”.

“Somos Más” fusiona ritmos e instrumentos populares de América Latina para crear un sonido único, que servirá como himno para la cobertura de Telemundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Joaquín Duró, vicepresidente ejecutivo de Deportes de Telemundo, destacó que este proyecto es un tributo al espíritu global del fútbol y las comunidades que representa.

Qué dice la canción

La letra transmite un mensaje de unidad y orgullo, invitando a los fanáticos a sumarse a la celebración del fútbol. El coro “Cada vez, somos más” se convierte en un llamado a la inclusión, la paz y la libertad, mientras las estrofas evocan la emoción y alegría del torneo.

La producción musical se llevó a cabo en Miami, San Juan y Bogotá, bajo la dirección de Hyde “El Químico” y la supervisión artística de Carlos Vives. En ella participaron músicos de México, Colombia, Puerto Rico y Argentina, además de un ensamble de percusión afrocaribeña que aporta la identidad rítmica del tema.

Carlos Vives comentó: “Queríamos que esta canción sonara a continente. Que cuando la escuches, sientas que estás en casa, sin importar de dónde vengas”. Por su parte, Wisin agregó: “Somos Más habla de la fuerza de lo colectivo, de cómo el fútbol nos une sin importar las banderas”.

Telemundo transmitirá en vivo los 104 partidos del Mundial 2026, la mayor cantidad de encuentros de una Copa Mundial masculina jamás emitidos por una cadena en la televisión estadounidense, con 92 partidos por Telemundo y 12 por Universo.

Carlos Vives adelantó que junto a Emilia, Wisin y Xavi participarán en una conversación sobre la creación de la canción y la importancia del Mundial durante la Semana Billboard de la Música Latina, el 22 de octubre.

En cuanto a las clasificaciones para la Copa del Mundo 2026, ya están confirmados 16 países, incluyendo Colombia y Estados Unidos, uno de los anfitriones. Suramérica definió sus seis cupos directos, mientras que otras confederaciones continúan disputando sus plazas en la doble fecha FIFA de octubre.