No lo mató “por mala puntería”: le disparó a un hombre, lo dejó en estado grave y seguirá preso

“No lo mató por mala puntería”. Eso consideró la fiscal Guadalupe Inaudi a la hora de considerar la situación de un hombre que atentó contra la vida de otro en Senillosa, causándole al menos una herida de gravedad.

Es que el acusado llegó en bicicleta al lugar en el que se encontraba la víctima, y disparó en 5 oportunidades a corta distancia. Fue, según la justicia, "con clara intención de darle muerte. De hecho uno los tiros lo hirió gravemente en el sector intercostal derecho”. Por eso la fiscal remarcó que el imputado no logró concretar el homicidio “por cuestiones ajenas a su propia voluntad, tales como la mala puntería y la oportuna intervención médica recibida por la víctima”.

Todo ocurrió el 26 de septiembre último en plena calle del barrio Unión, en la localidad de Senillosa. El agredido aún permanece internado en terapia intensiva en el hospital Castro Rendón de Neuquén.

Herido de gravedad

Tras el ataque, el agresor escapó en la bicicleta, mientras que el herido fue trasladado primero al hospital de Senillosa y luego al nosocomio donde continúa internado en estado delicado.

El delito imputado es homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor.

El juez de garantías Cristian Piana avaló la formulación de cargos, y fijó un plazo de investigación de seis meses, al tiempo que ordenó la prisión preventiva del acusado por igual período.