Un fuerte sismo de magnitud 5,5 en la escala de Richter se registró este miércoles a las 8:43 en Mendoza, provocando alarma entre los habitantes del Gran Mendoza y la activación de protocolos de evacuación en varios edificios.

El epicentro del movimiento se ubicó en Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo, Chile, a una profundidad de 19 kilómetros. Esta zona está situada aproximadamente a 400 kilómetros al norte de Santiago, cerca de la provincia argentina de San Juan, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El sismo fue percibido con intensidad en distintos departamentos del Gran Mendoza, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales ni heridos. Como medida preventiva, dependencias públicas y privadas, como la Subsecretaría de Trabajo, evacuaron sus edificios hasta que la situación quedó controlada.

Desde Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en la zona costera tras el sismo.

En el país vecino, el temblor se sintió con fuerza en varias comunas de la Región de Coquimbo, sin que se registraran alertas ni interrupciones en servicios básicos, según informaron medios locales.

Este evento es el segundo movimiento sísmico percibido en Mendoza en lo que va de la semana. El primero ocurrió el lunes por la tarde y tuvo una magnitud de 4,8 grados, lo que evidencia una actividad sísmica notable en la región en estos días.