Miércoles 15 de Octubre, Neuquén, Argentina
El 26 de octubre cada vez más cerca

Lista por lista y uno por uno: quiénes son los candidatos a senadores y diputados en Neuquén, Río Negro y CABA

Los argentinos votarán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. En Neuquén son seis bancas, en Río Negro son cinco. Será la primera vez que en todos los distritos del país se utilizará la Boleta Única Papel. 

Por Redacción

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 10:14
El domingo 26 de octubre, los argentinos deberán ir a votar para renovar las 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. Especialmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se elegirá los representes de 3 bancas de senadores nacionales y 7 a diputados. Será la primera vez que en todos los distritos del país se utilizará la Boleta Única Papel.

En el caso de Neuquén se renovarán 6 bancas en total entre las dos cámaras. En tanto, Río Negro renovará 3 senadores y dos diputados. 

Para renovar el Senado y la Cámara de Diputados, los principales frentes y sus candidatos confirmados en las provincias de Neuquén, Río Negro y CABA son los siguientes:

 

Los candidatos a senadores nacionales de Neuquén en las elecciones 2025:

La Neuquinidad

Julieta Carroza

Juan Ousset

Fuerza Libertaria

Carlos Alberto Eguia

Cintia Soledad Meriño

Frente de Izquierda y de Trabajadores

Andrés Blanco

Priscila Otton Araneda

Fuerza Patria

Silvia Sapag

Sebastián Villegas

Desarrollo Ciudadano

Luis Alberto Vázquez

Mireya del Carmen Barros

Más por Neuquén

Carlos Quintriqueo

Ana Sandoval

La Libertad Avanza

Nadia Judith Márquez

Mario Pablo Cervi

Movimiento al Socialismo

Maximiliano Ariel Irrazabal

Fernanda Christiansen

Instrumento Electoral por la Unidad Popular

No presenta candidatos

Los candidatos a diputados nacionales de Neuquén en las elecciones 2025

La Neuquinidad

Karina Maureira

Joaquín Perren

María José Rodriguez

Fuerza Libertaria

Joaquín Bautista Eguia

Beatriz Elsa Victoria Grandi

Mariano Hugo Rolla

Frente de Izquierda y de Trabajadores

Julieta Ocampo

César Parra 

“Flo” Beltrán

Fuerza Patria

Beatriz Gentile

Fernando Pieroni

Mercedes Lamarca

Desarrollo Ciudadano

Gloria Argentina Ruiz

Carlos Roberto Cides

Laura Rosana Nievas

Más por Neuquén

Amancay Audisio

Ramón Palavecino

Malena Oritz

La Libertad Avanza

Gastón Antonio Riesco

Margarita Soledad Mondaca

Carlos Joaquín Figueroa

Movimiento al Socialismo

Keila Tamar Macarena Riquelme

Dario Damian Gutierrez

Silvia Lorena Priolo

Instrumento Electoral por la Unidad Popular

Claudio Vazquez

“Nany” Ruarte

Santiago Quintulen

 

Los candidatos a senadores nacionales de Río Negro en las elecciones 2025

 

Alianza La Libertad Avanza 

María Lorena Villaverde

Enzo Fullone

 

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad 

Alhue Gavuzzo

Rafa Maigua

 

Fuerza Patria 

Martín Ignacio Soria

Ana Marks

 

Juntos Defendemos Río Negro 

Facundo Manuel López

Andrea Mariana Confini

 

Movimiento al Socialismo 

Mónica Teresita Martín

Aurelio Manuel Vázquez

 

Primero Río Negro

Sergio Rivero

Yolanda Mansilla

 

PRO Propuesta Republicana

Juan Martín

Claudia Bertora

 

Los candidatos a diputados nacionales de Río Negro en las elecciones 2025


Alianza La Libertad Avanza:

Anibal Tortoriello

Ailén Costa 

 

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidas 

Paula Gramajo

Gabriel Musa

 

Fuerza Patria 

Adriana Cristina Serquis

Leando Costa Brutten 

 

Juntos Defendemos Río Negro 

Juan Pablo Muena

Marìa Eugenia Paillapi

 

Movimiento al Socialismo 

Aquiles Anazo Nieto

Micaela Fernández

 

Primero Río Negro 

Facundo Villalba

Gabriela Fernández 

 

PRO Propuesta Republicana  

Martina Lacour

Gastón Varela 

 

Los candidatos a senadores en CABA en las elecciones 2025 

Alianza La Libertad Avanza

Patricia Bullrich,

Agustín Moneverde

Pilar Ramírez

Carlos Torrendell.

 

Fuerza Patria

Mariano Recalde

Ana Arias

 

Coalición Cívica

Marcela Campagnoli

Claudio Cingolani

 

Ciudadanos Unidos

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

 

Movimiento Ciudadano

Esteban Paulón

Daniela Soldano

Guillermo Goldstein

María Clara Blanco

 

Para Adelante

Facundo Manes

Carla Pitiot

 

Frente de Izquierda Unidad
Christian Castillo
Mercedes Trimarchi

 

Ucedé
Diego Guelar
Luciana Minassian

 

Potencia
Juan Martín Paleo
Ana Paulessu

 

Movimiento Plural
Gustavo D'Elía
Mariana Funes Llanezza

 

Nuevos Aires
Agustín Rombolá
Marina Damil
Edgar Calandín

 

Partido Comunista
Ariel Elger
Nuria Giniger

 

Nuevo MAS
Héctor "Chino" Heberling
Belén D'Ambrosio

 

Frente Patriota Federal
Ángel Romero
Alicia Quidonoz

 

Los candidatos a diputados en CABA en las elecciones 2025

 

Alianza La Libertad Avanza
Alejandro Fargosi
Patricia Holzman
Nicolás Emma,
Sabrina Ajmechet
Fernando De Andreis
Antonela Giampieri
Andrés Leone
Valeria Trimarchi
Fernando Pedrosa
María Fernanda Araujo
Lautaro Saponaro
Paloma Linik
Juan Bensusan

 

Fuerza Patria
Itai Hagman
Kelly Olmos
Santiago Roberto
Lucía Cámpora
Ernesto Giacomini
Mara Brawer
Juan José Tufaro
Natalia Salvo

 

Ciudadanos Unidos
Martín Lousteau
Piera Fernández
Gustavo Marangoni
Yessica Barreto
Roy Cortina
Dolores Martínez

 

Coalición Cívica
Hernán Reyes
Cecilia Ferrero
Jorge Giorno
Silvia Pace
Facundo Del Gaiso
Vanina Squetino

 

Frente de Izquierda Unidad
Myriam Bregman
Gabriel Solano
Mercedes De Mendieta
Patricio Del Corro
Celeste Fierro
Mariano Rosa
Vanina Biasi

 

Movimiento Plural
Marcelo Peretta
Jimena Castiñeira Arce
Jorge Porcel de Peralta (desistió)
Elsa Aurora Nieto
Jorge Rosario Ferris

 

Movimiento Ciudadano
Alejandro Katz
Diana Maffia
Gabriel Puricelli Yáñez
María Rachid
Pedro Núñez
Valeria Llobet
Adrián Helien
Valeria Odetti
Julián D'Angelo
Ana Wortman
Juan Martín Graña
Siliva Sánchez Puch
Fernando Suárez

 

Potencia
Ricardo López Murphy
Bernarda Fait
Leopoldo Sahores
Isabel Cospito
Carlos Rodríguez

Para Adelante
Sergio Abrevaya
Viviana Dirolli
Martín Borgna
Mirna Biglione
Fernando Gril

 

Nuevo MAS
Federico Winokur
Violeta Azriel Alonso
Matías Brito

 

Unidad Popular
Claudio Lozano
Eva Koutsovitis
Jonatan Baldiviezo
Nina Brugo
Pablo Bergel

 

Partido Comunista
Antonella Bianco
Ignacio Cámpora
Rocco Carbone
Manuel Santos Iñurrieta

 

Integrar
Daniel Amoroso
Claudio "Turco" García

 

 

