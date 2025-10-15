El domingo 26 de octubre, los argentinos deberán ir a votar para renovar las 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. Especialmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se elegirá los representes de 3 bancas de senadores nacionales y 7 a diputados. Será la primera vez que en todos los distritos del país se utilizará la Boleta Única Papel.
En el caso de Neuquén se renovarán 6 bancas en total entre las dos cámaras. En tanto, Río Negro renovará 3 senadores y dos diputados.
Para renovar el Senado y la Cámara de Diputados, los principales frentes y sus candidatos confirmados en las provincias de Neuquén, Río Negro y CABA son los siguientes:
Los candidatos a senadores nacionales de Neuquén en las elecciones 2025:
La Neuquinidad
Julieta Carroza
Juan Ousset
Fuerza Libertaria
Carlos Alberto Eguia
Cintia Soledad Meriño
Frente de Izquierda y de Trabajadores
Andrés Blanco
Priscila Otton Araneda
Fuerza Patria
Silvia Sapag
Sebastián Villegas
Desarrollo Ciudadano
Luis Alberto Vázquez
Mireya del Carmen Barros
Más por Neuquén
Carlos Quintriqueo
Ana Sandoval
La Libertad Avanza
Nadia Judith Márquez
Mario Pablo Cervi
Movimiento al Socialismo
Maximiliano Ariel Irrazabal
Fernanda Christiansen
Instrumento Electoral por la Unidad Popular
No presenta candidatos
Los candidatos a diputados nacionales de Neuquén en las elecciones 2025
La Neuquinidad
Karina Maureira
Joaquín Perren
María José Rodriguez
Fuerza Libertaria
Joaquín Bautista Eguia
Beatriz Elsa Victoria Grandi
Mariano Hugo Rolla
Frente de Izquierda y de Trabajadores
Julieta Ocampo
César Parra
“Flo” Beltrán
Fuerza Patria
Beatriz Gentile
Fernando Pieroni
Mercedes Lamarca
Desarrollo Ciudadano
Gloria Argentina Ruiz
Carlos Roberto Cides
Laura Rosana Nievas
Más por Neuquén
Amancay Audisio
Ramón Palavecino
Malena Oritz
La Libertad Avanza
Gastón Antonio Riesco
Margarita Soledad Mondaca
Carlos Joaquín Figueroa
Movimiento al Socialismo
Keila Tamar Macarena Riquelme
Dario Damian Gutierrez
Silvia Lorena Priolo
Instrumento Electoral por la Unidad Popular
Claudio Vazquez
“Nany” Ruarte
Santiago Quintulen
Los candidatos a senadores nacionales de Río Negro en las elecciones 2025
Alianza La Libertad Avanza
María Lorena Villaverde
Enzo Fullone
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
Alhue Gavuzzo
Rafa Maigua
Fuerza Patria
Martín Ignacio Soria
Ana Marks
Juntos Defendemos Río Negro
Facundo Manuel López
Andrea Mariana Confini
Movimiento al Socialismo
Mónica Teresita Martín
Aurelio Manuel Vázquez
Primero Río Negro
Sergio Rivero
Yolanda Mansilla
PRO Propuesta Republicana
Juan Martín
Claudia Bertora
Los candidatos a diputados nacionales de Río Negro en las elecciones 2025
Alianza La Libertad Avanza:
Anibal Tortoriello
Ailén Costa
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidas
Paula Gramajo
Gabriel Musa
Fuerza Patria
Adriana Cristina Serquis
Leando Costa Brutten
Juntos Defendemos Río Negro
Juan Pablo Muena
Marìa Eugenia Paillapi
Movimiento al Socialismo
Aquiles Anazo Nieto
Micaela Fernández
Primero Río Negro
Facundo Villalba
Gabriela Fernández
PRO Propuesta Republicana
Martina Lacour
Gastón Varela
Los candidatos a senadores en CABA en las elecciones 2025
Alianza La Libertad Avanza
Patricia Bullrich,
Agustín Moneverde
Pilar Ramírez
Carlos Torrendell.
Fuerza Patria
Mariano Recalde
Ana Arias
Coalición Cívica
Marcela Campagnoli
Claudio Cingolani
Ciudadanos Unidos
Graciela Ocaña
Martín Ocampo
Movimiento Ciudadano
Esteban Paulón
Daniela Soldano
Guillermo Goldstein
María Clara Blanco
Para Adelante
Facundo Manes
Carla Pitiot
Frente de Izquierda Unidad
Christian Castillo
Mercedes Trimarchi
Ucedé
Diego Guelar
Luciana Minassian
Potencia
Juan Martín Paleo
Ana Paulessu
Movimiento Plural
Gustavo D'Elía
Mariana Funes Llanezza
Nuevos Aires
Agustín Rombolá
Marina Damil
Edgar Calandín
Partido Comunista
Ariel Elger
Nuria Giniger
Nuevo MAS
Héctor "Chino" Heberling
Belén D'Ambrosio
Frente Patriota Federal
Ángel Romero
Alicia Quidonoz
Los candidatos a diputados en CABA en las elecciones 2025
Alianza La Libertad Avanza
Alejandro Fargosi
Patricia Holzman
Nicolás Emma,
Sabrina Ajmechet
Fernando De Andreis
Antonela Giampieri
Andrés Leone
Valeria Trimarchi
Fernando Pedrosa
María Fernanda Araujo
Lautaro Saponaro
Paloma Linik
Juan Bensusan
Fuerza Patria
Itai Hagman
Kelly Olmos
Santiago Roberto
Lucía Cámpora
Ernesto Giacomini
Mara Brawer
Juan José Tufaro
Natalia Salvo
Ciudadanos Unidos
Martín Lousteau
Piera Fernández
Gustavo Marangoni
Yessica Barreto
Roy Cortina
Dolores Martínez
Coalición Cívica
Hernán Reyes
Cecilia Ferrero
Jorge Giorno
Silvia Pace
Facundo Del Gaiso
Vanina Squetino
Frente de Izquierda Unidad
Myriam Bregman
Gabriel Solano
Mercedes De Mendieta
Patricio Del Corro
Celeste Fierro
Mariano Rosa
Vanina Biasi
Movimiento Plural
Marcelo Peretta
Jimena Castiñeira Arce
Jorge Porcel de Peralta (desistió)
Elsa Aurora Nieto
Jorge Rosario Ferris
Movimiento Ciudadano
Alejandro Katz
Diana Maffia
Gabriel Puricelli Yáñez
María Rachid
Pedro Núñez
Valeria Llobet
Adrián Helien
Valeria Odetti
Julián D'Angelo
Ana Wortman
Juan Martín Graña
Siliva Sánchez Puch
Fernando Suárez
Potencia
Ricardo López Murphy
Bernarda Fait
Leopoldo Sahores
Isabel Cospito
Carlos Rodríguez
Para Adelante
Sergio Abrevaya
Viviana Dirolli
Martín Borgna
Mirna Biglione
Fernando Gril
Nuevo MAS
Federico Winokur
Violeta Azriel Alonso
Matías Brito
Unidad Popular
Claudio Lozano
Eva Koutsovitis
Jonatan Baldiviezo
Nina Brugo
Pablo Bergel
Partido Comunista
Antonella Bianco
Ignacio Cámpora
Rocco Carbone
Manuel Santos Iñurrieta
Integrar
Daniel Amoroso
Claudio "Turco" García