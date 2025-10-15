El domingo 26 de octubre, los argentinos deberán ir a votar para renovar las 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. Especialmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se elegirá los representes de 3 bancas de senadores nacionales y 7 a diputados. Será la primera vez que en todos los distritos del país se utilizará la Boleta Única Papel.

En el caso de Neuquén se renovarán 6 bancas en total entre las dos cámaras. En tanto, Río Negro renovará 3 senadores y dos diputados.

Para renovar el Senado y la Cámara de Diputados, los principales frentes y sus candidatos confirmados en las provincias de Neuquén, Río Negro y CABA son los siguientes:

Los candidatos a senadores nacionales de Neuquén en las elecciones 2025:

La Neuquinidad

Julieta Carroza

Juan Ousset

Fuerza Libertaria

Carlos Alberto Eguia

Cintia Soledad Meriño

Frente de Izquierda y de Trabajadores

Andrés Blanco

Priscila Otton Araneda

Fuerza Patria

Silvia Sapag

Sebastián Villegas

Desarrollo Ciudadano

Luis Alberto Vázquez

Mireya del Carmen Barros

Más por Neuquén

Carlos Quintriqueo

Ana Sandoval

La Libertad Avanza

Nadia Judith Márquez

Mario Pablo Cervi

Movimiento al Socialismo

Maximiliano Ariel Irrazabal

Fernanda Christiansen

Instrumento Electoral por la Unidad Popular

No presenta candidatos

Los candidatos a diputados nacionales de Neuquén en las elecciones 2025

La Neuquinidad

Karina Maureira

Joaquín Perren

María José Rodriguez

Fuerza Libertaria

Joaquín Bautista Eguia

Beatriz Elsa Victoria Grandi

Mariano Hugo Rolla

Frente de Izquierda y de Trabajadores

Julieta Ocampo

César Parra

“Flo” Beltrán

Fuerza Patria

Beatriz Gentile

Fernando Pieroni

Mercedes Lamarca

Desarrollo Ciudadano

Gloria Argentina Ruiz

Carlos Roberto Cides

Laura Rosana Nievas

Más por Neuquén

Amancay Audisio

Ramón Palavecino

Malena Oritz

La Libertad Avanza

Gastón Antonio Riesco

Margarita Soledad Mondaca

Carlos Joaquín Figueroa

Movimiento al Socialismo

Keila Tamar Macarena Riquelme

Dario Damian Gutierrez

Silvia Lorena Priolo

Instrumento Electoral por la Unidad Popular

Claudio Vazquez

“Nany” Ruarte

Santiago Quintulen

Los candidatos a senadores nacionales de Río Negro en las elecciones 2025

Alianza La Libertad Avanza

María Lorena Villaverde

Enzo Fullone

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Alhue Gavuzzo

Rafa Maigua

Fuerza Patria

Martín Ignacio Soria

Ana Marks

Juntos Defendemos Río Negro

Facundo Manuel López

Andrea Mariana Confini

Movimiento al Socialismo

Mónica Teresita Martín

Aurelio Manuel Vázquez

Primero Río Negro

Sergio Rivero

Yolanda Mansilla

PRO Propuesta Republicana

Juan Martín

Claudia Bertora

Los candidatos a diputados nacionales de Río Negro en las elecciones 2025



Alianza La Libertad Avanza:

Anibal Tortoriello

Ailén Costa

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidas

Paula Gramajo

Gabriel Musa

Fuerza Patria

Adriana Cristina Serquis

Leando Costa Brutten

Juntos Defendemos Río Negro

Juan Pablo Muena

Marìa Eugenia Paillapi

Movimiento al Socialismo

Aquiles Anazo Nieto

Micaela Fernández

Primero Río Negro

Facundo Villalba

Gabriela Fernández

PRO Propuesta Republicana

Martina Lacour

Gastón Varela

Los candidatos a senadores en CABA en las elecciones 2025

Alianza La Libertad Avanza

Patricia Bullrich,

Agustín Moneverde

Pilar Ramírez

Carlos Torrendell.

Fuerza Patria

Mariano Recalde

Ana Arias

Coalición Cívica

Marcela Campagnoli

Claudio Cingolani

Ciudadanos Unidos

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

Movimiento Ciudadano

Esteban Paulón

Daniela Soldano

Guillermo Goldstein

María Clara Blanco

Para Adelante

Facundo Manes

Carla Pitiot

Frente de Izquierda Unidad

Christian Castillo

Mercedes Trimarchi

Ucedé

Diego Guelar

Luciana Minassian

Potencia

Juan Martín Paleo

Ana Paulessu

Movimiento Plural

Gustavo D'Elía

Mariana Funes Llanezza

Nuevos Aires

Agustín Rombolá

Marina Damil

Edgar Calandín

Partido Comunista

Ariel Elger

Nuria Giniger

Nuevo MAS

Héctor "Chino" Heberling

Belén D'Ambrosio

Frente Patriota Federal

Ángel Romero

Alicia Quidonoz

Los candidatos a diputados en CABA en las elecciones 2025

Alianza La Libertad Avanza

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma,

Sabrina Ajmechet

Fernando De Andreis

Antonela Giampieri

Andrés Leone

Valeria Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Bensusan

Fuerza Patria

Itai Hagman

Kelly Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Ernesto Giacomini

Mara Brawer

Juan José Tufaro

Natalia Salvo

Ciudadanos Unidos

Martín Lousteau

Piera Fernández

Gustavo Marangoni

Yessica Barreto

Roy Cortina

Dolores Martínez

Coalición Cívica

Hernán Reyes

Cecilia Ferrero

Jorge Giorno

Silvia Pace

Facundo Del Gaiso

Vanina Squetino

Frente de Izquierda Unidad

Myriam Bregman

Gabriel Solano

Mercedes De Mendieta

Patricio Del Corro

Celeste Fierro

Mariano Rosa

Vanina Biasi

Movimiento Plural

Marcelo Peretta

Jimena Castiñeira Arce

Jorge Porcel de Peralta (desistió)

Elsa Aurora Nieto

Jorge Rosario Ferris

Movimiento Ciudadano

Alejandro Katz

Diana Maffia

Gabriel Puricelli Yáñez

María Rachid

Pedro Núñez

Valeria Llobet

Adrián Helien

Valeria Odetti

Julián D'Angelo

Ana Wortman

Juan Martín Graña

Siliva Sánchez Puch

Fernando Suárez

Potencia

Ricardo López Murphy

Bernarda Fait

Leopoldo Sahores

Isabel Cospito

Carlos Rodríguez

Para Adelante

Sergio Abrevaya

Viviana Dirolli

Martín Borgna

Mirna Biglione

Fernando Gril

Nuevo MAS

Federico Winokur

Violeta Azriel Alonso

Matías Brito

Unidad Popular

Claudio Lozano

Eva Koutsovitis

Jonatan Baldiviezo

Nina Brugo

Pablo Bergel

Partido Comunista

Antonella Bianco

Ignacio Cámpora

Rocco Carbone

Manuel Santos Iñurrieta

Integrar

Daniel Amoroso

Claudio "Turco" García