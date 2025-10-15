Del pelotazo al baile: Lopetegui llevó a Qatar al Mundial y se animó a los pasos prohibidos

Julen Lopetegui escribió una de las páginas más curiosas y celebradas del fútbol asiático. El técnico español, que dirige a la selección de Qatar, fue protagonista de un episodio tan insólito como simbólico: recibió un pelotazo en pleno rostro durante el partido decisivo ante Emiratos Árabes Unidos y terminó la noche bailando con el jeque tras conseguir una clasificación histórica al Mundial 2026.

El encuentro, disputado en Doha, terminó 2-1 a favor de los qataríes, que sellaron así su boleto a la próxima Copa del Mundo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. Los goles de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel encaminaron la victoria, aunque el final fue para el infarto: con uno menos por la expulsión de Tarek Salman y el descuento de Adil en el tiempo agregado, Qatar aguantó hasta el pitazo final.

Durante el segundo tiempo, una jugada fortuita dejó una de las imágenes más comentadas del partido: un despeje de un jugador qatarí impactó de lleno en el rostro de Lopetegui, que cayó al suelo ante la mirada atónita de todos. Sin embargo, el DT se repuso rápidamente y hasta bromeó después del partido: “Me he levantado antes de que cuenten diez… He aguantado el tirón”, dijo entre risas al programa español.

Pero la verdadera viralidad llegó después. En los festejos, Lopetegui se sumó al baile junto al jeque y varios dirigentes del fútbol qatarí. Con pasos descontracturados y una sonrisa imposible de disimular, el exentrenador del Sevilla y Real Madrid celebró un logro histórico: la primera clasificación de Qatar a un Mundial por mérito deportivo, ya que su participación anterior, en 2022, había sido como anfitrión.

El propio Lopetegui compartió las imágenes en redes, donde se lo ve bailando entre cánticos y abrazos. “Este grupo se lo merece todo. Nos levantamos de cada golpe, literalmente y hoy Qatar hace historia”, escribió el técnico en tono irónico.