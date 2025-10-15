“Vi cómo un chico se prendía fuego”: la explosión en un feria de ciencias dejó cuatro heridos

Una explosión ocurrida durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo, dejó como saldo tres alumnos con quemaduras graves y una madre herida. El hecho tuvo lugar durante la mañana del miércoles, mientras se realizaba un experimento de química con alcohol etílico en el salón de actos del establecimiento, situado en la calle Paraguay 3925.

Los heridos son tres estudiantes de 13, 14 y 16 años. El mayor de ellos sufrió quemaduras en el rostro y el pecho, y fue trasladado al Hospital Gutiérrez. Los otros dos adolescentes fueron derivados al Hospital Fernández con lesiones similares. La madre de uno de los estudiantes también resultó herida, con quemaduras en las manos, y fue atendida en el lugar por personal del SAME.

En medio del desconcierto y la preocupación, un alumno del colegio brindó declaraciones a la prensa y denunció graves falencias en la organización del evento. “Vi cómo un chico se prendió fuego entero, se quemó de la cabeza a los pies”, relató visiblemente conmocionado. El joven aseguró que “no había matafuegos” en el lugar y criticó duramente a las autoridades por “no tomar ningún tipo de precaución”.

Además, apuntó contra el docente responsable del experimento, a quien acusó de haberse “escondido” tras la explosión. “Fue un pelotudo”, expresó el alumno, indignado por la actitud del profesor en un momento crítico.

Por el momento, se desconoce el estado de salud exacto de los heridos, aunque se sabe que las lesiones fueron de gravedad. Padres y estudiantes reclaman mayor control y protocolos de seguridad para este tipo de actividades escolares.

El incidente generó una fuerte repercusión entre la comunidad educativa y ya se exige una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las condiciones en las que se realizó el experimento.