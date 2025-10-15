Racing y Flamengo ajustan motores antes de las semis: entre el descanso y la sobrecarga

La Copa Libertadores entra en su recta decisiva y Racing y Flamengo ya empezaron su propio partido antes del duelo copero: el de la preparación. Ambos equipos se medirán en las próximas semanas por un lugar en la gran final, y el calendario juega un papel clave en cómo llegarán al choque.

Racing, que atraviesa un presente irregular en el plano local, tendrá un poco más de descanso que su rival. La Academia recibirá este viernes a Aldosivi en Avellaneda, apenas cinco días antes del encuentro de ida ante el Fla. Sin embargo, Gustavo Costas ya anticipó que pondrá un equipo alternativo, priorizando la recuperación física y evitando nuevas bajas en un plantel que viene golpeado por las lesiones.

En los últimos partidos, Racing perdió a Franco Pardo por un desgarro, a Elías Torres por rotura de ligamentos cruzados, a Gabriel Rojas por una lesión muscular y a figuras como Gabriel Arias y Alan Forneris, que también estarán afuera por varias semanas. El parate del Torneo Clausura por las elecciones nacionales entre la ida y la vuelta será un respiro que el cuerpo técnico planea aprovechar al máximo para recuperar soldados.

Del otro lado, Flamengo vive una realidad opuesta: llega con ritmo, pero sin respiro. El conjunto carioca se enfrentará este miércoles al Botafogo y el domingo 19 al Palmeiras, en un partido que puede definir su destino en el Brasileirao. Apenas tres días después recibirá a Racing por la ida de las semis, y en medio de la serie también deberá visitar a Fortaleza.

Ese trajín podría obligar al entrenador Tite a rotar jugadores, aunque el ex seleccionador brasileño sabe que la Libertadores es prioridad absoluta en Río. “Vamos partido a partido, pero la cabeza está en la Copa”, admitió uno de los referentes del plantel en conferencia de prensa.

En los papeles, Racing parece llegar con más descanso, aunque con menos rodaje y una enfermería llena. Flamengo, en cambio, transita un calendario frenético, pero con un plantel más largo y en plena competencia. Dos caminos distintos hacia un mismo sueño: levantar la Copa Libertadores.

Calendario de Flamengo:

• 15 de octubre vs. Botafogo

• 19 de octubre vs. Palmeiras

• 22 de octubre vs. Racing

• 25 de octubre vs. Fortaleza

• 29 de octubre vs. Racing

Calendario de Racing:

• 17 de octubre vs. Aldosivi

• 22 de octubre vs. Flamengo

• 29 de octubre vs. Flamengo