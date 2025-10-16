En Vista Alegre Sur, una yegua y su potrillo cayeron accidentalmente al canal de riego ubicado en el sector del puente Simón. El hecho movilizó a vecinos del lugar y a efectivos de la Comisaría 49, quienes lograron rescatar a los animales.

Cuando el personal policial arribó al sitio, el potrillo ya había sido retirado del agua por los propios vecinos, que actuaron rápidamente para evitar una tragedia mayor. La yegua, en cambio, permanecía dentro del canal, visiblemente agotada y sin fuerzas para salir por sus propios medios.

Con gran esfuerzo y coordinación entre los presentes, finalmente lograron sacar al animal. La yegua quedó tendida en el suelo, completamente exhausta, pero al cabo de unos minutos logró reincorporarse ante la mirada atenta y aliviada de quienes participaron del rescate.

Gentileza Centenario Digital

Los bomberos no pudieron asistir por otro accidente

Cuando el personal de Bomberos Voluntarios de Centenario se acercaba al lugar, tras ser convocado para el rescate, no logró llegar a tiempo debido a que se encontraron con un siniestro vial de gravedad en la Ruta Nacional N°7, a la altura de la calle 8, según informó Centenario Digital.

Allí, un automóvil Renault Clio había volcado tras salir de la calzada, quedando a un costado del camino. El vehículo era conducido por una mujer, que viajaba acompañada por un adolescente y dos niñas. Todos los ocupantes, oriundos de Sargento Vidal, sufrieron golpes y fueron trasladados al Hospital Natalio Burd por personal de salud.