Un impactante vuelco tuvo lugar el miércoles por la tarde sobre la Ruta 7, cuando un Renault Clio terminó completamente dado vuelta a un costado del camino. El hecho ocurrió pasadas las 18, en la mano que va desde Centenario hacia Vista Alegre, a escasa distancia del acceso a calle rural 8. El vehículo salió abruptamente de la calzada y, tras una maniobra descontrolada, terminó volcado casi en el aire, quedando con importantes daños.

En el automóvil viajaban cuatro personas: una mujer que conducía el rodado, un adolescente y dos niñas, todos ellos oriundos de la localidad de Sargento Vidal. Tras el siniestro, sufrieron diversos golpes producto del impacto, pero afortunadamente se encontraban conscientes al momento de ser atendidos. Personal de salud acudió rápidamente al lugar y procedió a su traslado al Hospital Natalio Burd para una evaluación más completa.

La principal hipótesis del accidente apunta a un encandilamiento que habría afectado a la conductora, según informó Centenario Digital. Esta circunstancia habría provocado que perdiera el control del vehículo, desviándose de la ruta y ocasionando el posterior vuelco. No se descarta que las condiciones del sol al atardecer y la falta de visibilidad hayan sido determinantes para desencadenar el incidente.

Efectivos de Tránsito y bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para asegurar la zona y dar vuelta el automóvil, que había quedado en posición invertida. La rápida intervención permitió normalizar el tránsito y garantizar la seguridad en el sector.