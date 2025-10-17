Dos jóvenes golpearon a chicas en Rincón de los Sauces: una quedó internada

El pasado sábado 11 de octubre de 2025, dos jóvenes identificadas como Aynara Escudero y Amira Branchich fueron protagonistas de una agresión múltiple ocurrida en Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén.

Según fuentes locales, ambas atacaron a dos chicas durante la madrugada, dejando una de ellas inconsciente y hospitalizada en el nosocomio local.

Una de las víctimas quedó internada

De acuerdo con los testimonios y registros visuales que circulan en redes sociales, Amira Branchich propinó una patada en la cabeza a una de las víctimas, lo que provocó que perdiera el conocimiento.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital de Rincón de los Sauces, donde permaneció en observación.

En redes sociales, declararon que la segunda víctima fue golpeada y luego ahorcada por Aynara Escudero.

Ambas jóvenes agredidas habían consumido bebidas alcohólicas, aunque según los informes preliminares no provocaron ni respondieron con violencia a las atacantes.