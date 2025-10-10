Rincón de los Sauces hace historia con un tratamiento de ACV inédito

El Hospital de Rincón de los Sauces realizó por primera vez un tratamiento de trombólisis a un hombre de 65 años que ingresó con síntomas de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. El procedimiento se aplicó dentro de las primeras dos horas desde la aparición de los síntomas, cumpliendo con los protocolos correspondientes.

Tras la intervención, el paciente fue derivado al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén para su seguimiento y control evolutivo.

Coordinación con la Red Provincial de ACV

La acción se realizó en el marco de la Red Provincial de Abordaje y Tratamiento del ACV, que asistió al equipo del Hospital de Rincón de los Sauces. Los médicos que participaron de la intervención fueron Eliana Agüero, Arturo Carrizo y la médica clínica Katherine Colina.

La referente de la Red y el personal de guardia del Hospital Castro Rendón supervisaron los pasos del procedimiento y el traslado del paciente, realizado por el doctor Henry Morino, con apoyo del grupo de enfermería.

Signos de alarma y modo de actuar

El Accidente Cerebro Vascular (ACV) es una enfermedad aguda que se produce cuando se tapa o se rompe una arteria del cerebro, la cual puede ocasionar una discapacidad o incluso la muerte. Se trata de una patología tiempo-dependiente, que se manifiesta con signos visibles y ofrece un período denominado “de ventana”, que es un lapso de cuatro horas y media en las que la persona puede recibir un tratamiento oportuno para evitar secuelas graves.

Por ese motivo, es muy importante solicitar ayuda y activar el sistema de emergencia, mediante una llamada al 107 o concurriendo a un establecimiento sanitario, tras detectar: boca torcida (parálisis facial) brazo débil y/o dificultad para hablar.

Marco legal y plan provincial

En Neuquén, la Ley 3.263/20 garantiza el acceso a prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de personas con ACV. La provincia implementa la estrategia de la Red de Asistencia en Derivaciones y Asignación de Recursos (RADAR), como parte del Plan Provincial de Salud 2024-2027, para fortalecer la capacidad resolutiva de todos los hospitales cabecera y asegurar atención equitativa, sin depender de ubicación o cobertura.

La red cuenta con centros de detección y derivación asistida, centros primarios y centros integrales de ACV, todos capacitados para administrar rtPA (Activador Tisular de Plasminógeno Recombinante) cuando corresponde.