El pedido urgente en el aeropuerto Chapelco que afecta al turismo regional

La empresa NeuquénTur S.E.P. avanza con las tareas de reordenamiento en el aeropuerto Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes. El objetivo es reubicar a las compañías dedicadas al alquiler de vehículos, en un sector que requiere electrificación para su funcionamiento.

Las obras, que ya habían tenido retrasos antes de la temporada invernal, volvieron a enfrentarse con el mismo problema: varios vehículos permanecen estacionados en el predio, de día y de noche, impidiendo el ingreso de maquinaria y personal.

Pedido a la ciudadanía de San Martín y Junín

Desde la administración del aeropuerto se pidió a los propietarios de los vehículos que los retiren a la mayor brevedad posible. De lo contrario, no será posible avanzar con la inversión que busca mejorar los servicios turísticos y sumar nuevos prestadores en el futuro.

La costumbre de estacionar sin control en el aeropuerto Chapelco se consolidó con los años, ya que actualmente no se cobra por dejar el auto en el lugar. Sin embargo, autoridades confirmaron que se trabaja en la implementación de un sistema de cobro por estacionamiento.

Beneficios para el turismo regional

La obra de electrificación permitirá que las agencias de alquiler de autos operen en mejores condiciones antes del inicio de la temporada estival, clave para la economía de San Martín y Junín de los Andes.