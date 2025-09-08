Nieves de Chapelco deberá indemnizar a mujer tras grave accidente con moto de nieve

La empresa Nieves de Chapelco S.A. deberá indemnizar a una mujer que, en 2017, sufrió un grave accidente mientras esquiaba en el Cerro Chapelco, al ser embestida por una moto de nieve conducida por un empleado de la firma. El siniestro provocó una lesión en los ligamentos de su pierna derecha, con secuelas permanentes que afectaron su vida cotidiana y su actividad deportiva.

En primera instancia, la justicia había ordenado el resarcimiento por daños físicos, gastos médicos y de farmacia, pero rechazó el reclamo por daño moral y psicológico. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén, integrada por los jueces Pablo Furlotti y Manuel Castañon López, decidió ampliar el alcance de la condena.

El fallo subrayó que el accidente “repercutió sobre la esfera física de la víctima, lesionándola en forma permanente, con secuelas incapacitantes” y reconoció que también hubo un impacto emocional significativo. “La respuesta positiva se impone, puesto que el escenario descripto brinda abultados indicios respecto del dolor, el sufrimiento y la conmoción espiritual que el accidente le produjo”, expresaron los magistrados.

El hecho ocurrió el 12 de septiembre de 2017, cuando la joven, identificada como L.M.C., esquiaba en el cerro y fue impactada por la moto de nieve, que según la demanda circulaba con exceso de velocidad. La lesión sufrida le impidió continuar con la práctica del esquí de manera federada, limitando su desarrollo deportivo y personal.

Con este fallo, la justicia neuquina reconoció no solo el daño físico, sino también el perjuicio moral y psicológico, que modificó de manera permanente la vida de la víctima. La decisión marca un precedente importante sobre la responsabilidad de las empresas en la seguridad de sus instalaciones y actividades recreativas.