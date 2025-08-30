Facundo Romera ganó la 38° edición del Tetratlón de Chapelco

El atleta de San Martín de los Andes, Facundo Romera, se alzó con la victoria de la 38° edición del Tetratlón de Chapelco, competencia que es pionera en combinar deportes de montaña y la primera en incluir al esquí como disciplina.

Este año, la ausencia de nevadas durante el invierno, obligó al Comité Organizador tomar la decisión histórica y sin precedentes, de cambiar la disciplina de esquí de la primera etapa por un circuito de running en el cerro, ante la imposibilidad de consolidar un circuito de esquí seguro y apto para la competencia.

Con un inusual paisaje de fondo, la largada fue una apasionante trepada en ascenso por las pistas de Chapelco, seguida de ascensos por medios de elevación, descensos por senderos y pistas hasta llegar al parque cerrado de esquí, en La Base del cerro.

La etapa de mountain bike comenzó su circuito en Chapelco hacia la zona de El Balcón, para luego adentrase por caminos y senderos del parque Nacional Lanín y de las Comunidades Mapuches.

El último tramo de la carrera fue definitorio para muchos corredores, teniendo en cuenta que las piernas ya habían cumplido una etapa inicial de running de montaña.

Los atletas de elite Facundo Romera y Maximiliano Morales brindaron un gran espectáculo desafiándose el primer puesto en todas las etapas. El neuquino Romera terminó el circuito de running pocos segundos antes que Morales y en la etapa de mountain bike fue para el representante de General Roca, les quien le descontó dos segundos al competidor local. El duelo en el lago fue muy peleado, ya que remaron a la par sin dar tregua al remo, terminando la etapa con una ventaja de Facundo Romera, quien definió de gran manera sacando una impensada ventaja de más de 5 minutos en el último tramo.

Los ganadores

Una vez más el ganador resultó Facundo Romera, de San Martín de los Andes, Neuquén, quien también fue el ganador de las ediciones 2024, 2023 y 2007. Cumplió el recorrido total en 4 horas 6 minutos 29 segundos. Haber obtenido el primer puesto en tres años consecutivos lo convierte en ganador de la Copa Challenger que lleva el nombre de José Vaccarezza, en honor al creador de la transmisión radial de esta carrera.

La clasificación en varones, primero Facundo Romera de San Martín de los Andes, Neuquén, 4 horas 6 minutos 29 segundos, el segundo puesto fue para Maximiliano Morales de General Roca (Rio Negro), con un tiempo de 4 horas 13 minutos 17 segundos, el del alto valle rionegrino fue ganador en 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, el tercer lugar correspondió a Santiago González, también de Villa la Angostura, quien obtuvo la segunda posición en 2024 y en 2023 En esta oportunidad, completó la carrera en 4 horas 20 minutos 21 segundos.

En mujeres, la oriunda de General Roca, Yanina Ferroni volvió a llevarse la victoria, la ganadora de las ediciones 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y salió segunda en 2021 y 2024, esta vez registró un tiempo de 5 horas 24 minutos y 45 segundos. La mendocina, nativa de San Rafael, María Romina Moreno llegó en segundo lugar y es la primera vez que sube al podio, de la emblemática competencia, con un tiempo de 5 minutos 48 minutos 21 segundos. Completó el podio femenino, Antonia Guereña Araiz de Esquel, Chubut, que ocupó el tercer lugar con un tiempo de 5 horas 58 minutos 35 segundos.