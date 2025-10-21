Se filtró el mensaje secreto que Wanda Nara le mandó a Enzo Fernández y qué posteo le dedicó

El clima en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) parece estar más encendido que las hornallas del estudio. En medio del éxito del programa, Wanda Nara quedó envuelta en una nueva controversia que involucra nada menos que a Enzo Fernández y a su pareja, Valentina Cervantes, una de las participantes del reality.

Todo comenzó con una versión que soltó Ángel de Brito en su streaming, donde aseguró que la esposa del futbolista se habría mostrado incómoda por ciertos comentarios y actitudes de la conductora durante las filmaciones. “La chicaneó dos, tres veces y la cortó menos 20”, relató el periodista, dando a entender que entre ambas hay más tensión de la que se ve frente a cámara.

Pero lo que parecía una simple interna de estudio tomó otra dimensión cuando Yanina Latorre reveló que el origen del malestar sería un viejo mensaje que Wanda le habría mandado directamente al mediocampista de la Selección. Según la panelista, el contacto se dio hace dos años, cuando ambos coincidieron en el country Santa Bárbara. El texto, que habría llegado por mensaje privado, decía: “Te vi caminando por el barrio, si querés escribime”.

De acuerdo con lo que relató Santiago Sposato en A la tarde (América), lejos de ocultarlo, Enzo se lo mostró a su pareja para evitar malentendidos. Ese gesto —aparentemente inofensivo— habría marcado el inicio de una distancia que hoy se percibe en cada cruce televisivo.

A la historia se sumó otro detalle que encendió todavía más la polémica. Latorre recordó que, tiempo después, Wanda subió una historia dedicada al jugador luego de un gol con la Selección. “Y si vengo a la cancha, ya sabés”, escribió junto a emojis de caritas babeando. Una publicación que, según la periodista, Valentina Cervantes conocía desde hace tiempo y que incluso comentó entre risas en una reunión con otras esposas de futbolistas durante la Copa América.

Consultada por el tema en Sálvese Quien Pueda (América), la joven modelo eligió bajarle el tono al escándalo y fue contundente: “No hay ningún problema. Siempre van a tratar de generarlo, pero es algo de la gente. Yo no tengo ningún problema. No he visto ningún mensaje. Me mandaron el clip, pero ni le pregunté a Enzo. Chicos, miren si lo voy a molestar para una b... No pregunté cosas peores, imagínense ahora”.

Pese a su intento de mantener la calma, el episodio ya dio que hablar tanto dentro del canal como en redes, donde el público analiza cada gesto y cada palabra. Mientras tanto, las grabaciones del reality siguen en marcha, aunque con un condimento extra que promete convertir la cocina de MasterChef en el nuevo epicentro del drama mediático.