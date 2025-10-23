Entre historia y futuro, Cutral Co celebró su aniversario número 92

Con motivo del 92° aniversario de Cutral Co, la vicepresidenta de la Legislatura provincial, Zulma Reina, encabezó junto al intendente Ramón Rioseco el acto protocolar central. Durante la ceremonia, se resaltó el crecimiento ordenado de la localidad y la colaboración entre el Ejecutivo provincial y el municipio para impulsar el desarrollo regional.

En su discurso, Reina invitó a la comunidad a valorar los logros alcanzados y recordó los orígenes de la ciudad. “Aquel desierto se transformó en esta hermosa Cutral Co. Qué lindo que está Cutral Co. Felicitaciones, intendente. Este es el trabajo en conjunto que debemos hacer”, expresó, subrayando la importancia de mantener una mirada colectiva hacia el futuro.

La funcionaria también señaló que la cooperación institucional es clave para continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes. “Debemos trabajar en conjunto para lograr los mejores éxitos en beneficio de cada uno de nosotros, de cada uno de los habitantes de Cutral Co”, sostuvo durante su intervención.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco remarcó que el aniversario es una oportunidad para celebrar y reflexionar sobre los avances de la ciudad. “Es un día de festejo y de reflexión, un momento para reafirmar nuestro compromiso con el crecimiento y el bienestar de la comunidad”, expresó ante los vecinos.

Rioseco también destacó que la localidad ha tenido un año importante de crecimiento, con obras y proyectos que fortalecen la infraestructura urbana y la generación de empleo. “Festejamos el cumpleaños de nuestro pueblo con respeto, cariño y trabajo, como sabemos hacerlo los cutralquenses”, aseguró.

El acto contó con la presencia de los ministros de Educación, Soledad Martínez, y de Gobierno, Jorge Tobares; la diputada Yamila Hermosilla; además de funcionarios provinciales, municipales y concejales, quienes participaron de las actividades protocolares que marcaron una nueva celebración de la historia de Cutral Co.