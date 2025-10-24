Frío y viento hacen equipo para arruinar el fin de semana ¿cuándo vuelve el calor y se va el innombrable?

El verano anticipado duró menos que un asado con viento. Desde este viernes, el Alto Valle amaneció con temperaturas en picada y ráfagas que recordaron por qué nadie confía en el clima de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el aire frío regresó para quedarse, al menos, hasta mitad de la semana próxima. Sí, esas tortas fritas que andas deseando, y el mate bien caliente vuelven a ser protagonistas justo cuando muchos ya estaban planeando la escapada del finde.

Durante la jornada de este viernes, el viento soplará entre 30 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h, como para no perder la costumbre. La tarde será la más complicada, con la combinación perfecta para despeinar, enfriar y arruinar cualquier picnic o parrillada.

Las temperaturas rondarán los 11°C de mínima y 19°C de máxima, pero la sensación térmica será bastante menor, especialmente cuando el “innombrable” decida hacerse sentir con toda su furia.

El panorama no mejora demasiado durante el fin de semana: el frío se mantendrá firme, con mañanas frescas y tardes apenas templadas. Recién hacia el jueves 30 se espera que el viento se calme y las temperaturas comiencen a recuperarse.

Hasta entonces, la consigna es clara: abrigo leve, paciencia y humor, porque en el Alto Valle el clima no cambia… se ensaña.