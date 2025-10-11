La Municipalidad de Neuquén informó que la jornada de este sábado de la feria “Neuquén Emprende” junto a “Confluencia de Sabores” quedará suspendida debido a las condiciones climáticas adversas. La medida responde a un pronóstico de fuertes ráfagas de viento, que podrían superar los 50 kilómetros por hora, representando un riesgo para la seguridad de asistentes, emprendedores y trabajadores del evento.

El evento, que se desarrolla en el Parque Jaime de Nevares, había comenzado el viernes con gran éxito, convocando a más de 50 mil personas en su primera jornada. Estaba previsto que se extendiera hasta el domingo, pero ante la alerta meteorológica, las autoridades decidieron cancelar toda la actividad del sábado.

Desde el municipio explicaron que la decisión fue tomada de manera consensuada con los emprendedores y propietarios de food trucks, quienes coincidieron en que con las actuales condiciones climáticas “es casi imposible desarrollar las tareas con normalidad”.

A pesar de la suspensión de este sábado, la feria continuará el domingo, si el clima lo permite, con entrada libre y gratuita de 17 a 23 horas.

La propuesta, que combina emprendimientos locales con una amplia oferta gastronómica, cuenta con más de 170 puestos y 30 food trucks, que ofrecen desde fuegos criollos y sabores ahumados hasta gin artesanal y vermú de autor. El ambiente es familiar, festivo y pet-friendly, con gran participación de vecinos y turistas.

Desde la organización se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales del municipio para conocer cualquier actualización sobre la reanudación de la feria el domingo.