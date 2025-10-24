Elecciones: abrirán 44 delegaciones del Registro Civil en Río Negro para trámites de DNI y constancias

El domingo de elecciones legislativas, las 44 delegaciones del Registro Civil de Río Negro abrirán sus puertas para atender a los vecinos que necesiten retirar sus ejemplares de DNI o realizar una declaración jurada por no emisión del voto. La medida busca garantizar el acceso al sufragio y facilitar trámites esenciales durante la jornada electoral, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Las delegaciones estarán habilitadas entre las 8 y las 18 horas, exclusivamente para quienes deban retirar el DNI tramitado con anterioridad y que no pudo ser entregado en el domicilio. También se podrá gestionar la constancia correspondiente en caso de no poder emitir el sufragio por motivos diversos, como cuestiones de salud, distancia o documentación extraviada. Las autoridades recordaron que no se admitirán votos con una versión del DNI anterior al registrado en el padrón.

En las ciudades de Viedma, Roca y Cipolletti, funcionarán únicamente los Centros de Documentación Rápida, mientras que en el resto de la provincia estarán abiertas todas las delegaciones. La atención será presencial y se recomienda concurrir con el comprobante de trámite o número de expediente para agilizar la entrega del documento. También se podrán realizar consultas sobre el padrón electoral y los lugares de votación.

Desde el Gobierno de Río Negro se destacó que esta apertura especial busca garantizar el derecho al voto y brindar soluciones concretas a quienes enfrentan dificultades documentarias.

Cabe recordar que para votar es obligatorio presentar el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad tramitado, que es el que figura en el Padrón Electoral. La constancia por no emisión del voto deberá ser presentada posteriormente ante la Justicia Electoral.

