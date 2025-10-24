¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 24 de Octubre, Neuquén, Argentina
Investigación en curso

Tres allanamientos simultáneos y varios demorados en medio de un amplio operativo policial en zona de la meseta

La Policía llevó adelante un despliegue coordinado en tres viviendas. Hubo personas demoradas en cada uno de los lugares y un fuerte movimiento en la zona durante las primeras horas de la mañana de este viernes.

Por Redacción

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 08:49
En las primeras horas de la mañana de este viernes, un amplio despliegue policial se llevó adelante en tres puntos muy cercanos entre sí, en el marco de un operativo que incluyó allanamientos simultáneos sobre calle Maíz, entre La Vid y Centeno, en la intersección de Centeno y Limón, y en calle Sauco.

Según informó el móvil de La Mañana es de la Primera por AM550, en cada uno de los domicilios allanados la Policía demoró a personas, aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre la cantidad de detenidos ni sobre las causas que motivaron la intervención.

El procedimiento, que se desarrolló con rapidez y bajo un fuerte hermetismo, contó con un gran despliegue de efectivos policiales en la zona, generando un importante movimiento en los barrios involucrados durante las primeras horas del día.

 

Noticia en desarrollo...

