Vecinos de Paso Córdoba se manifestaron por el agua potable y denunciaron contaminación del río Negro

Vecinos de Paso Córdoba realizaron una manifestación para exigir respuestas sobre la calidad del agua y la presunta contaminación del río Negro. La protesta se realizó antes de las elecciones legislativas, con una consigna clara: visibilizar el reclamo sin banderas partidarias. “Nos manifestamos antes de las elecciones porque ya conocemos el circo político que aparece en estos momentos, y queremos dejar en claro que nuestra lucha es totalmente no partidaria”, expresó Yanina, una vecina del barrio.

La convocatoria incluyó expresiones artísticas, carteles alusivos al derecho al agua y la salud, y elementos simbólicos como botellas con agua negra y prendas manchadas. “Fue una expresión artística y pacífica de nuestra verdad”, señaló Yanina, quien además denunció que utilizando el agua que llega a los hogares “se te parte, se te seca la piel por usarla”. Según relató, en el último año el agua comenzó a salir con color oscuro, y se registraron casos de gastroenteritis y afecciones dérmicas en la zona.

Los vecinos aseguraron que recibieron explicaciones poco claras por parte de las autoridades. “Ellos dicen que es manganeso, pero no nos muestran los resultados. Exigimos respuestas claras, análisis transparentes y que se nos diga la verdad sobre la contaminación del agua y las napas”, reclamó Yanina. También mencionó que se reunieron con el subgerente regional de Aguas Rionegrinas, César Del Valle, pero que “no nos dio respuestas”. La comunidad fue aconsejada a realizar estudios médicos, aunque no en la zona, lo que generó aún más preocupación.

El subgerente de Aguas Rionegrinas, César del Valle, dialogó con los vecinos

La protesta busca interpelar a las autoridades locales y provinciales, en un contexto de creciente malestar por la falta de soluciones. “Sentimos indignación cuando ellos dijeron que el agua es potable. Sentimos bronca, angustia. No tendríamos que estar haciendo este tipo de reclamos”, concluyó Yanina.