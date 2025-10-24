Este viernes desde las 18 horas, el local “Estoy Loca”, en la calle Tucumán 155, Neuquén Capital será escenario de una nueva edición de “La Veredita”, una propuesta que combina moda, arte y música en un espacio de encuentro para la comunidad. En esta sexta edición, el evento contará con la participación del artista y diseñador Nicolás Milani, creador de la marca Black Society, quien realizará intervenciones artísticas en prendas en vivo, acompañado por música y una ambientación especial.

En diálogo con el programa “Tardes de Primera”, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, Flor Orofino, fundadora de la reconocida tienda neuquina, explicó: “Queremos que ‘Estoy Loca’ sea mucho más que un local de ropa: un punto de encuentro, un espacio donde el arte, la música y la amistad se crucen.” Por su parte, Nicolás Milani contó cómo nació su marca y cómo su arte fue ganando espacio en la escena nacional. “Todo empezó pintando un pantalón entre amigos. Me apostaron que no lo iba a vender, y al día siguiente se vendió. Ahí me di cuenta de que había un nicho y decidí apostar por este tipo de arte urbano.”

Durante la jornada, los asistentes podrán ver al artista trabajar en vivo sobre distintas prendas, tanto de su marca como de “Estoy Loca”, generando piezas únicas. Además, habrá música en vivo a cargo de un DJ invitado y un ambiente pensado para disfrutar del arte local. “Queremos que la gente se acerque, que conozca la propuesta, que vea a los artistas crear en el momento y se lleve una experiencia distinta. Esto es lo que buscamos con La Veredita: unir talento, creatividad y comunidad”, agregó Flor en la entrevista.

La marca Black Society, con base en Santos Lugares y presencia online, tendrá a partir de ahora un punto de venta permanente en Neuquén, dentro del espacio de “Estoy Loca”. El evento es con entrada libre y gratuita, y se extenderá durante toda la tarde, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta cultural que ya se ha convertido en un clásico neuquino.

Mira la entrevista completa: