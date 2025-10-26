Asaltaron y golpearon al diputado Pablo Cervi en Neuquén: lo que se sabe

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, denunció que fue víctima de un violento asalto este sábado por la noche en la ciudad de Neuquén, a pocas horas de las elecciones legislativas.

Según aseguraron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al diputado, el hecho ocurrió cuando el candidato se encontraba junto a su familia. Durante el ataque, Cervi fue golpeado por los delincuentes.

En un hecho de extrema gravedad, fuentes del entorno del diputado denunciaron que los asaltantes le gatillaron varias veces, aunque el arma no se disparó.

Tanto Cervi como su familia se encuentran fuera de peligro, aunque conmocionados por la violencia del suceso.