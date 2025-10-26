¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 26 de Octubre, Neuquén, Argentina
Candidato a senador por LLA

Asaltaron y golpearon al diputado Pablo Cervi en Neuquén: lo que se sabe

El ataque se produjo mientras el candidato a senador por La Libertad Avanza se encontraba en su casa acompañado de su familia. 

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 00:49
El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, denunció que fue víctima de un violento asalto este sábado por la noche en la ciudad de Neuquén, a pocas horas de las elecciones legislativas.

Según aseguraron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al diputado, el hecho ocurrió cuando el candidato se encontraba junto a su familia. Durante el ataque, Cervi fue golpeado por los delincuentes.

En un hecho de extrema gravedad, fuentes del entorno del diputado denunciaron que los asaltantes le gatillaron varias veces, aunque el arma no se disparó.

Tanto Cervi como su familia se encuentran fuera de peligro, aunque conmocionados por la violencia del suceso.

 

 

