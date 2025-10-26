Ni la veda frenó a los borrachos al volante: tres conductores dieron positivo

Ni la veda electoral ni el frío de la noche del sábado detuvieron a quienes decidieron manejar después de beber. En Centenario, durante un operativo realizado en la previa a las elecciones, tres conductores fueron detectados con alcoholemia positiva, uno de ellos con un valor de 1,87 g/l, casi cuatro veces más de lo permitido por ley.

El procedimiento fue llevado adelante por inspectores del área de Tránsito del Municipio, junto a personal de la Comisaría 52 y del DEMOSE, sobre Avenida Libertador y Costa Rica, uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Según informaron las autoridades, todos los conductores son vecinos de Centenario. A cada uno se le secuestró el vehículo y la licencia de conducir, en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Además de los casos de alcoholemia, dos motociclistas circulaban sin la documentación obligatoria y se lab­raron otras 16 actas por distintas infracciones de tránsito.

La veda electoral, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público desde 8 horas antes de los comicios, no impidió que varios conductores se subieran al volante en estado de ebriedad, una conducta que sigue repitiéndose pese a los controles y campañas de prevención.