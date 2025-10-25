Se juega todo: la fecha 14 del Clausura promete tensión, goles y definiciones

El Torneo Clausura entra en zona de definición y la pelota empieza a pesar más que nunca. La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los días y horarios de la fecha 14, una jornada que promete emociones fuertes con duelos clave tanto arriba como abajo de la tabla.

Mientras algunos equipos sueñan con meterse entre los ocho mejores para jugar los playoffs, otros pelean por no caer al abismo del descenso. Rosario Central, por ejemplo, ya festeja: con su reciente triunfo ante Sarmiento de Junín, el Canalla se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

En el otro extremo, la tensión se siente en los vestuarios de San Martín de San Juan y Aldosivi, que hoy estarían perdiendo la categoría. Pero no están solos: Atlético Tucumán, Banfield, Newell’s, Sarmiento, Gimnasia, Talleres y Godoy Cruz también miran de reojo los promedios y la tabla anual, donde un punto puede valer una temporada.

El cronograma completo de la fecha 14:

Viernes 31/10:

San Lorenzo – Deportivo Riestra (19:00)

Newell´s – Unión de Santa Fe (21:15)

Instituto – Rosario Central (21:15)

Sábado 1/11:

Aldosivi – Independiente Rivadavia (14:45)

Barracas Central – Argentinos Juniors (16:00)

Vélez – Talleres (17:00)

Independiente – Atlético Tucumán (20:00)

Domingo 2/11:

Estudiantes – Boca (16:00)

Godoy Cruz – San Martín SJ (18:30)

River – Gimnasia LP (20:30)

Lunes 3/11:

Platense – Sarmiento (16:45)

Defensa y Justicia – Huracán (16:45)

Central Córdoba – Racing (19:00)

Belgrano – Tigre (21:15)

Banfield – Lanús (21:15)