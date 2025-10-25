Rompió el silencio: Lowrdes habló tras la detención de su novio

Lowrdes Fernández, rompió el silencio y compartió un comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar distintas versiones que circularon en los últimos días y llevar calma a sus seguidores.

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó escribiendo la artista, que además agradeció el apoyo del público. “Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo", escribió la ex Bandana.

Lowrdes reconoció que está atravesando un momento difícil y que le resulta complicado explicar todo lo ocurrido, aunque sintió la necesidad de expresarse por ser una figura pública.“Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones".

En el texto, la cantante se refirió también a tormentosa relación con Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido tras un operativo policial en su departamento en el barrio de Palermo. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.”

Más adelante, Lowrdes se mostró molesta con algunas declaraciones públicas y aclaró que ciertos hechos se sacaron de contexto.“Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales.”

En cuanto a su salud, confirmó que continúa recuperándose. “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar.”

Finalmente, Lowrdes cerró el comunicado con un mensaje de esperanza y entusiasmo por su regreso musical junto a Bandana. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. Gracias.”