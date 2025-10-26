Adriana Serquis votó en Bariloche y llamó a fortalecer la democracia con participación activa

En una jornada marcada por la expectativa de llegar al Congreso, Adriana Serquis, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, emitió su voto en el Jardín 68 de Bariloche. Con tono sereno pero firme, celebró el acto democrático y dejó un mensaje claro: “La democracia, con sus imperfecciones, es el mejor sistema que existe de representación y es importante que lo fortalezcamos participando activamente”.

Serquis encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, acompañando a Martín Soria, quien se postula como primer candidato a senador. Desde su rol como referente barilochense, destacó la relevancia de esta elección legislativa: “De las elecciones de medio término, creo que es la más importante de los últimos tiempos”, afirmó, subrayando el contexto político y social que atraviesa la provincia y el país.

La candidata también se refirió a la implementación de la Boleta Única de Papel, una novedad para muchos votantes rionegrinos. “Sé que hay muchas personas que aún no saben cómo funciona. Quiero decirles que no se asusten, que vengan a votar y que cualquier cosa pueden consultar a las autoridades de mesa”, expresó, buscando despejar dudas y fomentar la participación ciudadana.

Finalizado el sufragio, Serquis se dirigió al local de Bomberos Voluntarios de Bariloche, ubicado en Beschedt 279, donde Fuerza Patria aguardará los resultados junto a militantes y simpatizantes. El clima en el búnker es de entusiasmo y compromiso, con la mirada puesta en el escrutinio y en el futuro político de Río Negro.