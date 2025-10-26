Nadia Márquez votó en Neuquén y llamó a una jornada electoral tranquila

Nadia Márquez, actual diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, emitió su voto esta mañana en Neuquén, destacando la relevancia de la participación ciudadana en las elecciones legislativas de 2025. Acompañada por su equipo de campaña, Márquez expresó su satisfacción por poder ejercer su derecho cívico y alentó a los neuquinos a hacer lo mismo.

En declaraciones a los medios, la candidata enfatizó la importancia de una jornada electoral tranquila y ordenada. “Es fundamental que todos podamos votar en libertad y que el proceso se desarrolle con normalidad”, afirmó Márquez. Además, destacó que este acto electoral representa una oportunidad para que los ciudadanos expresen su voluntad y elijan a sus representantes con plena libertad.

Márquez también resaltó el compromiso de La Libertad Avanza con el proyecto nacional liderado por el presidente Javier Milei. “Estamos trabajando para acompañar y fortalecer este proyecto de transformación que busca mejorar la calidad de vida de todos los argentinos”, señaló. En este sentido, reafirmó su compromiso con los valores de libertad, justicia y progreso que promueve su espacio político.

La candidata concluyó su intervención expresando su confianza en el resultado de las elecciones y su esperanza de que los ciudadanos elijan con responsabilidad y conciencia. “Esperamos que este sea un día de reflexión y participación activa, donde prevalezca el respeto y el compromiso con nuestra democracia”, concluyó Nadia Márquez.