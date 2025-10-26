Río Negro: repuntó la participación y cerraron los comicios con un 70% del padrón

Contra todos los pronósticos y en condiciones meteorológicas adversas durante la mañana, Río Negro cerró una jornada electoral con una participación que promedió el 70% del padrón. El dato sorprende: hasta el mediodía, apenas el 25% de los habilitados había emitido su voto, en una mañana marcada por lluvias, ráfagas de viento y frío que no motivaban a nadie para ir a votar.

Pero algo cambió después del mediodía. Con la mejora parcial del clima y el empuje de las estructuras partidarias, la ciudadanía respondió. Con 611.813 electores habilitados para votar y, el 70% lo hizo, apenas un punto por debajo de la última elección de medio término en 2021. Referentes de distintos espacios coincidieron en que la afluencia se disparó en las últimas horas, al punto que Río Negro cerró con una participación superior al promedio nacional.

A las 18, las escuelas cerraron sus puertas y comenzó el escrutinio provisorio. Las autoridades de mesa ya trabajan para conocer quiénes ocuparán las tres bancas en el Senado y los dos escaños en Diputados que estaban en juego. El nuevo sistema de votación, más ágil con boleta única por categoría, permitió una jornada sin mayores sobresaltos, aunque la concentración de votantes en el tramo final podría generar demoras puntuales en el conteo.

Desde la Justicia Electoral Nacional adelantaron que los primeros resultados oficiales se conocerán después de las 21. Mientras tanto, en los bunkers reina la expectativa: no solo por los números, sino por el gesto ciudadano que, pese al temporal, volvió a poner el cuerpo en las urnas.