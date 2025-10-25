Viernes de locos en el tránsito de Centenario: un motociclista fracturado y otro que se salvó por usar el casco

Un viernes de caos y alerta

El viernes dejó una jornada agotadora para la Policía de Tránsito y el personal de emergencias del Hospital Natalio Burd de Centenario.

Con heridos, daños materiales y la constante imprudencia al volante, la ciudad vivió un día que genera enojo, indignación y preocupación entre los vecinos.

El mensaje es claro: usar casco, respetar las velocidades y la señalización puede marcar la diferencia entre un accidente leve y un hecho grave.

Impacto violento en Estados Unidos y Juan Pablo II

El primer choque de Centenario fue pasadas las 8:30 de la mañana en la intersección de Estados Unidos y Juan Pablo II.

Una mujer de 42 años al volante de un Citroën C3 Picasso impactó contra una Motomel 150 cc, donde circulaban un hombre de 34 años y una mujer de 32.

El conductor de la moto sufrió una fractura en una pierna y ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Natalio Burd. La fuerza del impacto rompió la óptica delantera derecha del auto, según indicaron las pericias. La conductora del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.

Choque frontal en Cuba y Puerto Argentino

A las 10 de la mañana, otro siniestro ocurrió en Cuba y Puerto Argentino.

Un Volkswagen Voyage conducido por un joven de 25 años impactó de frente a un Ford Focus en sentido contrario.

Los conductores resultaron ilesos y los vehículos sufrieron daños materiales, permitiendo que ambos continuaran su marcha. Personal policial también recibió un aviso de otro incidente en el Barrio Sarmiento, pero al llegar no encontraron rastros del hecho.

Motociclista salvado por el casco en Lago Traful y Coihue

El tercer accidente ocurrió pasadas las 18:20 en Avenida Lago Traful y Coihue y pudo haber terminado en tragedia.

Un enfermero de 37 años, al volante de una motocicleta Mondial 110 cc, perdió el control, derrapó y cayó al pavimento justo cuando circulaba una Ford Ranger con dos ocupantes. La cabeza del hombre chocó contra una de las ruedas del rodado mayor.

Gracias a llevar casco reglamentario, el motociclista evitó lesiones graves, aunque fue asistido en el lugar y trasladado al hospital. Las pericias se realizaron en el destacamento policial local.