Rivero analizó el resultado electoral: “Predominó la necesidad de cuidar lo que se ha logrado”

Ariel Rivero, candidato a senador nacional por Primero Río Negro, realizó este lunes un análisis del resultado electoral y aseguró que “la elección se nacionalizó” con un claro acompañamiento a la figura del presidente Javier Milei. El espacio político obtuvo 11.968 votos, es decir 2,98 %. "Se produjo una nacionalización de la elección que era altamente previsible, y en esa disputa se impuso un claro acompañamiento al rumbo que le ha dado a su gestión”, expresó.

Rivero señaló que “en Primero Río Negro estamos convencidos de que, con algunos necesarios ajustes, es el camino correcto”, y reafirmó el compromiso de su espacio con “poner las cosas en su lugar, generar inversiones y trabajar siendo previsibles y ordenados”. En ese sentido, consideró que “predominó en el voto de los rionegrinos esa necesidad de cuidar lo que se ha logrado en el país, principalmente en el rumbo económico”.

El dirigente también reconoció que la nacionalización del debate impidió “llegar adecuadamente con el mensaje federal que contiene nuestra propuesta y nuestro proyecto de provincia”. A pesar de ello, destacó la construcción del espacio: “Somos un partido provincial de muy reciente conformación que se edificó a partir de la honestidad, responsabilidad y transparencia”.

Rivero agradeció a los integrantes del espacio, candidatos, referentes, militantes y vecinos que acompañaron con su voto. “Instamos a que sigan confiando en la propuesta y en las acciones que seguiremos desarrollando con mucho más fuerza, ilusión y esperanza, para seguir construyendo este proyecto del Río Negro que todos soñamos”, concluyó.

El resultado electoral dejó definiciones clave en el mapa político rionegrino, con Fuerza Patria y La Libertad Avanza como principales fuerzas en el Senado. Primero Río Negro anticipó que continuará fortaleciendo su propuesta territorial con eje en la gestión local y el desarrollo productivo.