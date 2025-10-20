Los infartantes videos de un neuquino que a bordo de su bici vuela desde el Balcón del Valle

Un joven neuquino, cuyo perfil en redes es Martín Nogueira, se volvió viral luego de publicar varios videos realizando descensos y peligrosos circuitos en diferentes puntos de la ciudad de Neuquén. Puntualmente, un descenso en el Parque Norte fue el que más repercusión tuvo, en el Balcón del Valle, en pleno centro neuquino.

En el video en cuestión, se puede ver como avanza por el parquizado que estrenó el municipio el mes pasado, con varios senderos, juegos, espacios de descanso y un enorme tobogán, al que también se animó este joven, que además, es un conocido competidor del motociclismo.

Incluso, en otros videos del mismo usuario, pero otra red social, se lo puede ver saltando por encima de una camioneta que circula por los caminos rurales que componen la barda y la meseta neuquina.

Las piruetas y saltos que con mucha astucia lleva adelante este joven, también tienen su pizca de polémica, ya que son muchos los usuarios de las redes sociales que lo critican por invadir una zona protegida, como lo es el Parque Universitario Provincia del Monte, ubicado en una zona perteneciente al campus de la Universidad Nacional del Comahue, contiene más de 70 hectáreas para preservar el bioma del monte y su biodiversidad donde se preservarán más de 150 especies vegetales y animales.

Este parque fue creado en 2004, y según fuentes de la UNCo, aún no tiene límites formales establecidos, como tampoco regulado su uso y manejo.

En uno de los videos, un usuario de instagram le espetó: "Te aviso que esa zona es área protegida de la unco ¿sabias? Por me imagino como neuquino qué sos te informas, si no te lo explico"