Dolor en el norte neuquino: despiden al exsoldado movilizado en Malvinas que murió en la Ruta 40

La comunidad de Andacollo atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Hugo Méndez, exsoldado movilizado por la Guerra de Malvinas de 58 años, quien perdió la vida el lunes en un trágico accidente vial sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Chacayco.

Según los primeros reportes policiales, el vehículo en el que viajaba despistó, volcó y cayó a una hondonada de unos 200 metros de profundidad, provocando su fallecimiento en el acto. El rodado quedó con las ruedas hacia arriba, en una zona de difícil acceso y escasa visibilidad. Bomberos y efectivos policiales trabajaron durante varias horas en el rescate y en las tareas de peritaje para determinar las causas del siniestro.

Nacido en Cutral Co, Méndez fue Soldado Convocado y Movilizado durante la Guerra de Malvinas. Desde hace varios años residía en Andacollo, donde llevaba una vida sencilla y mantenía un fuerte vínculo con sus compañeros excombatientes.

Amigos y vecinos lo recordaron como “un hombre humilde, comprometido y siempre presente en los actos por Malvinas”. Su participación activa en las conmemoraciones patrias y encuentros de excombatientes lo convirtió en una figura muy querida en toda la región.

Desde el grupo Soldados Convocados y Movilizados de la Guerra de Malvinas (SOLCOyM) confirmaron que será despedido con honores en el Centro Cultural de Andacollo, con el acompañamiento de la Municipalidad y de toda la comunidad local. "Lo despedimos con todos los honores. Fue un compañero noble y comprometido, siempre con la bandera en alto”, expresaron sus compañeros en un comunicado.

La Municipalidad de Andacollo también emitió un mensaje de condolencias: "Profundo dolor por el fallecimiento de Hugo Méndez, Veterano de la Guerra de Malvinas. Fue un incansable militante de la Causa Malvinas, un hombre que dedicó sus últimos años a reivindicar la memoria de sus hermanos de armas. Su partida nos duele a todos.”

Su legado, marcado por la memoria, el respeto y el compromiso con sus camaradas, quedará grabado en el corazón de una comunidad que hoy lo despide con honores y gratitud.