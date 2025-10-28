CALF inauguró una nueva sala de sepelios en Valentina Sur y refuerza su compromiso con las familias neuquinas

En una ciudad que no deja de crecer, la cooperativa CALF sigue apostando a estar cerca de sus asociados. Esta vez lo hace con la inauguración de una nueva sala de sepelios en el barrio Valentina Sur, un espacio pensado para acompañar a las familias neuquinas en los momentos más difíciles, con respeto, calidez y contención.

Ubicada en la esquina de Soldado Águila y Catán Lil, la nueva sede forma parte del Servicio Solidario de Sepelios, que la cooperativa sostiene desde hace 48 años y que se ha convertido en un ejemplo de compromiso social en la región. Con esta incorporación, CALF suma cinco salas velatorias distribuidas estratégicamente en la ciudad, para garantizar un servicio más accesible y humano.

Durante la presentación, el secretario general de CALF, Leonardo Ferreira, destacó que la iniciativa responde al crecimiento demográfico de Neuquén y al compromiso de la institución con sus asociados:

“La ciudad se expande y CALF crece con ella. Esta nueva sala no solo amplía el servicio, sino que reafirma el espíritu cooperativo que nos caracteriza”, expresó.

Por su parte, el gerente del Servicio de Sepelios, Rubén Domínguez, subrayó la importancia de sumar infraestructura para atender la creciente demanda:

“Era una deuda pendiente con muchos vecinos. Hoy podemos decir que contamos con espacios adecuados y un equipo preparado para brindar contención y acompañamiento en cada servicio”, señaló.

El Servicio Solidario de Sepelios de CALF es reconocido por su profesionalismo y su atención personalizada. Más que una prestación, es un gesto de comunidad que se mantiene firme desde hace casi medio siglo.

Con la nueva sala de Valentina Sur, la cooperativa reafirma su presencia en toda la capital neuquina, y continúa proyectando su servicio hacia otras localidades del Alto Valle, en línea con su plan de expansión regional.

CALF vuelve a demostrar que su fuerza está en lo colectivo: crecer junto a la ciudad, acompañar a las familias y sostener, con hechos, los valores que le dieron origen —solidaridad, respeto y compromiso social—.