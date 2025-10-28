Figueroa y Caputo coincidieron en avanzar con obras clave para Neuquén

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa viajó a Buenos Aires y mantuvo un encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el objetivo de impulsar proyectos de infraestructura estratégica para Neuquén.

En medio de un contexto político marcado por los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, la reunión fue interpretada como un gesto de acercamiento institucional y una apuesta al trabajo conjunto entre la provincia y el Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, Figueroa publicó una fotografía junto a Caputo, acompañada de un mensaje que sintetiza su línea de gestión: “Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia, pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades para nuestra gente”.

El mandatario provincial destacó la necesidad de fortalecer las inversiones en rutas, conectividad, energía y servicios básicos, sectores considerados esenciales para sostener el crecimiento de Neuquén más allá de la matriz hidrocarburífera.

Si bien no trascendieron detalles técnicos del encuentro, fuentes cercanas al gobierno provincial señalaron que el clima fue cordial y de trabajo, con la intención de coordinar agendas comunes en materia de financiamiento y obras públicas.

El contacto con Caputo representa uno de los primeros pasos de la nueva etapa política tras las elecciones, en la que Neuquén buscará sostener su autonomía sin romper el vínculo con la Nación, apostando al diálogo como herramienta de gestión.