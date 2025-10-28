A partir del 3 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2025, los vecinos de la ciudad podrán acceder al “Botón Descuento Neuquino”, un nuevo beneficio impulsado por la Municipalidad de Neuquén que ofrecerá reducciones de hasta el 50% en el pago de tasas retributivas.

El anuncio fue realizado por Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, quien explicó que el programa busca premiar el cumplimiento y acompañar a las familias en el contexto económico actual.

“El que lo solicita lo obtiene automáticamente”, aseguró el funcionario en diálogo con Pancho Casado en La Mañana es de la Primera por AM550, destacando que el trámite se realiza de forma sencilla a través del sitio web municipal. Sin embargo, aclaró que quienes no completen la gestión en línea no podrán acceder al beneficio.

Según detalló Schpoliansky, los descuentos se aplicarán de la siguiente manera:

- 50% para familias neuquinas

- 40% para comercios,

- 30% para empresas

- 100% para jubilados y personas con discapacidad.

Este nuevo esquema se suma a los descuentos ya vigentes, como el beneficio por pago con débito automático.

Pago de haberes con aumento y cuentas ordenadas

En otro tramo de sus declaraciones, el secretario confirmó que este viernes comenzará el pago de sueldos para los trabajadores municipales, el cual incluirá el aumento acordado en las últimas paritarias.

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén.

“Los haberes se abonarán con recursos propios y sin asistencia financiera, gracias a tener las cuentas ordenadas”, destacó Schpoliansky. Además, recordó que esta política de depositar los salarios antes de finalizar cada mes se mantiene desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa.

De acuerdo con los acuerdos paritarios 2025, los empleados estatales percibirán incrementos trimestrales actualizados por inflación (IPC). En esta oportunidad, el aumento alcanzará los 6,55 puntos porcentuales, según lo convenido con el gremio Si.Tra.Mu.Ne.

El convenio vigente se extenderá hasta abril de 2026, fecha en la que el Ejecutivo municipal y el sindicato volverán a reunirse para definir los próximos pasos de la actualización salarial.