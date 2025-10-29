Junín de los Andes se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Trucha

Junín de los Andes volverá a ser escenario de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario turístico patagónico. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad vivirá la 36ª edición de la Fiesta Nacional de la Trucha, un evento que combina pesca deportiva, cultura y turismo en el entorno natural del río Chimehuín y sus alrededores. La Dirección Provincial de Fauna, dependiente del Ministerio de Seguridad, participará con un stand donde se brindará asesoramiento y se podrán tramitar los permisos de pesca tanto de manera presencial como digital, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas implementadas por el área.

En diálogo con el programa "La primera mañana” por AM550, el Intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, expresó su entusiasmo por la celebración y destacó el trabajo realizado para que el encuentro sea un éxito. “Estamos muy felices y trabajando mucho para que sea un gran evento”, afirmó.

El jefe comunal explicó que la fiesta coincide con la apertura de la temporada de pesca deportiva, un acontecimiento clave para la economía local. “Para Junín de los Andes es algo muy importante: significa movimiento económico, hotelero, gastronómico y turístico”, sostuvo. Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de competencias, talleres, charlas, ferias, espectáculos musicales y actividades para toda la familia, con el objetivo de promover la pesca responsable y el turismo sostenible como motores del desarrollo regional.

El viernes 31, se realizará el acto de apertura a las 9 en el Salón del Bicentenario. Luego, charlas sobre pesca deportiva a cargo de especialistas. Por la tarde, apertura de temporada en el río Chimehuín con bajada tradicional y corte de cintas. Por la noche, se llevará a cabo espectáculo musical en el Centro Tradicionalista Huiliches.

El sábado 1 de noviembre dará inicio del torneo de pesca, talleres de atado de moscas para infancias y adultos, y cierre musical con bandas locales y regionales en el Salón del Ejército Argentino. Mientras que el, domingo 1 de noviembre, se realizará la charla a las 9 en el Predio Salesianos y Torneo de Lanzamiento desde las 10. El cierre de la fiesta, se realizará entrega de premios y sorteo de una camioneta 4x4 y diez premios adicionales.

Mira la entrevista completa: